川普宣布逮捕馬杜洛 美軍行動震撼國際

委內瑞拉總統馬杜洛。(馬杜洛臉書)

美國總統川普3日宣布，美國已對委內瑞拉展開軍事與執法聯合行動，並成功逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人已被迅速帶離出境。相關行動從部署到執行幾乎未對外釋放預警訊號，展現美方高度機密與快速打擊能力，也使委內瑞拉方面措手不及。





美國官員指出，行動於凌晨展開，由美軍精銳的三角洲部隊主導，在極短時間內完成拘捕與撤離程序，委內瑞拉軍方與安全體系未及反應。川普隨後在社群平台發文證實行動成功，並形容整體計畫「乾淨、迅速且有效」。

廣告 廣告





事實上，美軍一個月前已提前完成兵力布局，美國海軍「福特號」航空母艦打擊群進入加勒比海，對外僅以反毒與區域安全為由說明，實際行動目標直到事後才對外揭露。





對此，美國聖湯瑪斯大學政治系主任葉耀元分析，美方高調以反毒為名，實際上具有更深層的戰略意涵，包括對中南美洲國家釋放明確訊號，即在美中競逐下「選邊站」將付出代價。此外，委內瑞拉原油長期以低價供應中國，使北京在能源市場上逐步脫離美國主導體系，也成為華府無法忽視的因素。





葉耀元指出，此次行動同時也在測試委內瑞拉部署俄製戰機與中製雷達後，對美軍直升機與特種作戰的實際抵抗能力。他認為，若委內瑞拉政局因此出現轉向，恐引發中南美洲國家重新靠攏美國的「骨牌效應」，後續發展才是觀察重點。





目前國際方面，俄羅斯要求聯合國安理會介入，但美軍此次行動已為拉美地區局勢投下高度震撼彈。