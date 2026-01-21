川普宣布達成格陵蘭協議、撤回關稅並協商「金穹」 北約願反中抗俄



美國總統川普21日表示，在與北約秘書長呂特談話後，有關以關稅和武力威脅歐洲反對美國併吞格陵蘭的問題，他將撤回關稅並排除動用武力，並且會與北約繼續協商多層次飛彈防禦系統「金穹」，未來會逐步公開資訊。

格陵蘭協議達成 川普具體說了什麼？

川普在真實社群發文寫道：「基於我與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行的一次極具成效的會談，我們已就格陵蘭──事實上也涵蓋整個北極地區，建立了一項未來協議的框架。若這項解決方案能圓滿達成，對於美國以及所有北約成員國而言都是一項極佳的成果。基於這項共識，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅措施。」

「此外，關於『金穹』（The Golden Dome）與格陵蘭相關的議題，仍在進行進一步討論。隨著協商持續推進，將會公布更多資訊。副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff），以及其他視必要情況參與的人員，將負責相關談判事宜並直接向我回報。感謝各位對此事的關注！」

路透社報導，川普在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會與呂特會晤後向記者說道：「這是一項各方都非常滿意的協議。這是一項長期協議，也是一項終極長期協議。這份協議讓各方都處於非常有利的地位，尤其是在安全和礦產方面」，並強調「這是一項永久性協議。」

北約願反中抗俄 丹麥繼續對美交涉

北約發言人表示，北極地區的7個北約盟國將共同努力，確保集體安全，「丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將繼續進行，目的是確保俄羅斯和中國永遠不會在格陵蘭獲得經濟或軍事上的立足之地。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告訴丹麥廣播公司（DR）：「對我們而言最關鍵的是，最終能在尊重丹麥王國的完整性與主權，以及格陵蘭人民自決權的前提下，為此事畫下句點」，他提到已與呂特談過，但不願透露細節。

