即時中心／張英傑報導

美國總統川普指控韓國國會沒有批准美韓關稅協議，宣布對韓關稅從15%升高到25%，引發國際社會震撼！財經網美胡采蘋今（28）日向民眾喊話說，百萬傳產員工站出來，台中彰化小老闆站出來，立法院不要再政黨惡鬥，民眾真的受夠了，我們要終結不平等關稅，我們要公平貿易，台灣傳產也要贏！





胡采蘋提及「機械工業公會理事長莊大立：關稅15％就是台灣變相的談了一個 自由貿易協定（FTA）」時，她說，「是吧，產業的人都知道這就等於是FTA，財經網美第一時間就做好影片告訴大家了，台灣傳統產業長期處在不平等關稅之下，尤其是 2012年美韓自貿協定（ KORUS）之後，我們根本就是被韓廠壓著打，出口美國關稅差額2%到9%。」

廣告 廣告

接著，胡采蘋直言，手腳綁住跟人家打，台灣都沒有輸了，更何況是手腳放開？傳產的大家站出來，為台灣爭取最好的關稅地位，不要再被這些權貴踩了，這些人台股都3萬點了，還在那邊說「台灣經濟只有半導體，其他產業都很慘，台灣經濟根本不好」，這些人心裡如果真的有其他產業，就應該站出來支持台美關稅協定，立法院應該最優先排審台美關稅協定。

同時，胡采蘋又說，傳產老闆們都站出來為自己發聲，台中彰化小老闆站出來，叫那些只會去北京跪拜、一心想引進中國低價品害死台灣產業的權貴們睜開眼睛看看，不要每次都拿傳產來踩台灣、說台灣很爛，到了可以翻身的時候又不幫傳產，我們就是要跟日本、韓國、歐盟一樣，站在15%的平等貿易線上，終結 13年的不平等關稅地位。

最後，胡采蘋喊話，百萬傳產員工站出來，台中彰化小老闆站出來，立法院不要再政黨惡鬥，民眾真的受夠了，我們要終結不平等關稅，我們要公平貿易，台灣傳產也要贏！

原文出處：快新聞／川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥

更多民視新聞報導

立院開議日確定！卓榮泰2月24日施政報告 3月3日台美關稅專案備詢

見不得台灣好？在野稱台美談判結果「實質加稅」 慘遭經濟部狠打臉

這1人有望披綠袍選台北！賈永婕「參選機率」曝光

