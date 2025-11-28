川普宣布︰將永久暫停「第三世界國家」移民

一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵一天後，美國總統川普（Donald Trump）27日表示，他將永久暫停來自他口中所謂「第三世界國家」的移民，並「遣返任何對美國不是淨資產的人」。

美國總統川普（Donald Trump）27日表示，他將永久暫停來自他口中所謂「第三世界國家」的移民。（Photo by Pete Marovich/Getty Images）

據法新社報導，川普在社群媒體上寫道：「我將永久暫停所有第三世界國家的移民，以讓美國的體系得以完全恢復。」



川普並揚言將推翻前任總統拜登（Joe Biden）任內所批准的「數百萬」入境許可，並「遣返任何對美國不是淨資產的人」。



川普表示，他將終止所有對「非公民」的聯邦福利和補貼。

川普還說，他將「取消破壞國內安寧的移民之入籍資格，並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人」。