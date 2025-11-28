川普宣布︰無限期暫停（permanently pause）「第三世界國家」移民
一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵一天後，美國總統川普（Donald Trump）27日表示，他將無限期暫停來自他口中所謂「第三世界國家」的移民，並「遣返任何對美國不是淨資產的人」。
法新社報導，川普在感恩節與美軍通話時表示，他得知20歲的國民兵（National Guard）貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已經身亡，而24歲上士沃爾夫（Andrew Wolfe）則「正在與死神拔河」。
川普27日感恩節當晚在社群媒體上寫道：「我將無限期暫停所有第三世界國家的移民，以讓美國的體系得以完全恢復。」
路透社報導，川普並未具體說明哪些國家屬於第三世界國家，也未解釋第三世界或「無限期暫停」的定義。
川普並揚言將推翻前任總統拜登（Joe Biden）任內所批准的「數百萬」入境許可，並「遣返任何對美國不是淨資產的人。」
川普表示，他將終止所有對「非公民」的聯邦福利和補貼。
川普還說，他將「取消破壞國內安寧的移民之入籍資格，並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人。」
國土安全部（DHS）官員稍早表示，川普已下令對拜登任內批准的庇護申請和頒發給19國國民的綠卡進行全面審查。
川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文如下︰
Even as we have progressed technologically, Immigration Policy has eroded those gains and living conditions for many. I will permanently pause migration from all Third World Countries to allow the U.S. system to fully recover, terminate all of the millions of Biden illegal admissions, including those signed by Sleepy Joe Biden’s Autopen, and remove anyone who is not a net asset to the United States, or is incapable of loving our Country, end all Federal benefits and subsidies to noncitizens of our Country, denaturalize migrants who undermine domestic tranquility, and deport any Foreign National who is a public charge, security risk, or non-compatible with Western Civilization. These goals will be pursued with the aim of achieving a major reduction in illegal and disruptive populations, including those admitted through an unauthorized and illegal Autopen approval process. Only REVERSE MIGRATION can fully cure this situation. Other than that, HAPPY THANKSGIVING TO ALL, except those that hate, steal, murder, and destroy everything that America stands for — You won’t be here for long !
（責任主編：莊儱宇）
