川普宣布「全面且徹底的封鎖」 中國收不到委內瑞拉的石油了
美國總統川普於2025年12月16日在Truth Social平台發文宣布，下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」。川普在貼文中指控委內瑞拉政權竊取美國資產，並涉及恐怖主義、毒品走私及人口販運等活動，同時將該政權指定為外國恐怖組織（Foreign Terrorist Organization, FTO），指示美國當局停止相關油輪的運輸活動。
這項宣布距離美國軍方於委內瑞拉海岸外扣押一艘受制裁油輪僅一周時間。該油輪名為Skipper（前稱Adisa），載有約180萬桶委內瑞拉重質原油，據美國官員表示，此船多年來涉及運輸伊朗及委內瑞拉的受制裁石油，並與伊朗革命衛隊及黎巴嫩真主黨有關聯。美國司法部長潘．邦迪（Pam Bondi）發布扣押行動影片，確認由聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局及海岸防衛隊執行搜查令，軍方提供支援。目前該油輪已被扣押，並依美國法律進行沒收程序。
委內瑞拉依賴「影子船隊」運輸石油
美國官員指出，此次扣押行動是針對非法石油運輸及規避制裁網絡的執法措施之一。近年來，委內瑞拉依賴「影子船隊」運輸石油，主要出口至中國，該國為委內瑞拉原油最大買家，12月平均每日進口量超過60萬桶。
自2025年秋季起，美國大幅增加在加勒比海的海軍及海岸防衛隊部署，包括派遣航母打擊群、導彈驅逐艦、兩棲攻擊艦及潛艇等資產，美國南方司令部表示，此舉是為破壞毒品走私路線、執行制裁並維護國家安全利益。美軍已在委內瑞拉附近國際水域攔截並摧毀多艘疑似運毒船隻，五角大廈將這些行動描述為打擊跨國犯罪組織的廣泛努力的一部分。
美國官員多次指控委內瑞拉高層與毒品集團及恐怖組織網路合作，相關指控載於多年前的起訴書及司法部文件。美國司法部已對多名委內瑞拉官員提出毒品恐怖主義相關罪名，認為相關利潤用於破壞區域穩定，並導致芬太尼等致命毒品流入美國。
委內瑞拉譴責美國「海盜行為」
委內瑞拉政府強烈回應，譴責美國扣押及巡邏行動為「海盜行為」及「國際盜竊」，官方媒體稱此舉違反國際法，並威脅採取外交及經濟反制措施。委內瑞拉外交部長指控美國意圖竊取該國石油資源。
川普在貼文中提及，委內瑞拉目前被「南美洲有史以來最大規模艦隊包圍」，美國官員表示，海軍力量增加、持續油輪扣押及擴大攔截行動，顯示美國對馬杜洛政權的施壓已進入更強硬階段。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 198
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 132
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 105
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 123
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 39
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 47
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 22 小時前 ・ 170
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 64
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 101
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 93
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 30
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 11
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明
高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 11
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 519