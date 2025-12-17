川普宣布「全面且徹底的封鎖」 中國收不到委內瑞拉的石油了

美國總統川普於2025年12月16日在Truth Social平台發文宣布，下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」。川普在貼文中指控委內瑞拉政權竊取美國資產，並涉及恐怖主義、毒品走私及人口販運等活動，同時將該政權指定為外國恐怖組織（Foreign Terrorist Organization, FTO），指示美國當局停止相關油輪的運輸活動。



這項宣布距離美國軍方於委內瑞拉海岸外扣押一艘受制裁油輪僅一周時間。該油輪名為Skipper（前稱Adisa），載有約180萬桶委內瑞拉重質原油，據美國官員表示，此船多年來涉及運輸伊朗及委內瑞拉的受制裁石油，並與伊朗革命衛隊及黎巴嫩真主黨有關聯。美國司法部長潘．邦迪（Pam Bondi）發布扣押行動影片，確認由聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局及海岸防衛隊執行搜查令，軍方提供支援。目前該油輪已被扣押，並依美國法律進行沒收程序。

委內瑞拉依賴「影子船隊」運輸石油



美國官員指出，此次扣押行動是針對非法石油運輸及規避制裁網絡的執法措施之一。近年來，委內瑞拉依賴「影子船隊」運輸石油，主要出口至中國，該國為委內瑞拉原油最大買家，12月平均每日進口量超過60萬桶。

廣告 廣告

自2025年秋季起，美國大幅增加在加勒比海的海軍及海岸防衛隊部署，包括派遣航母打擊群、導彈驅逐艦、兩棲攻擊艦及潛艇等資產，美國南方司令部表示，此舉是為破壞毒品走私路線、執行制裁並維護國家安全利益。美軍已在委內瑞拉附近國際水域攔截並摧毀多艘疑似運毒船隻，五角大廈將這些行動描述為打擊跨國犯罪組織的廣泛努力的一部分。



美國官員多次指控委內瑞拉高層與毒品集團及恐怖組織網路合作，相關指控載於多年前的起訴書及司法部文件。美國司法部已對多名委內瑞拉官員提出毒品恐怖主義相關罪名，認為相關利潤用於破壞區域穩定，並導致芬太尼等致命毒品流入美國。

委內瑞拉譴責美國「海盜行為」



委內瑞拉政府強烈回應，譴責美國扣押及巡邏行動為「海盜行為」及「國際盜竊」，官方媒體稱此舉違反國際法，並威脅採取外交及經濟反制措施。委內瑞拉外交部長指控美國意圖竊取該國石油資源。



川普在貼文中提及，委內瑞拉目前被「南美洲有史以來最大規模艦隊包圍」，美國官員表示，海軍力量增加、持續油輪扣押及擴大攔截行動，顯示美國對馬杜洛政權的施壓已進入更強硬階段。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

