川普宣布 對印度商品對等關稅25%降至18%

美國總統川普（Donald Trump）2號在社群平台發文表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意停止向俄羅斯採購原油，擴大向美國採購石油，甚至向委內瑞拉採購石油，美國對印度商品課徵的對等關稅，從25%降到18%。川普還表示，印度將把美國商品的關稅降為零，並採購超過5000億美元的美國產品。

印度同意停止向俄羅斯採購原油，川普表示，這將有助於結束烏克蘭戰爭。印度總理莫迪隨後也發文表示，他跟川普之間的通話愉快，並感謝川普調降對印度商品的關稅。

廣告 廣告

事實上，川普前2天就透露，印度將向委內瑞拉採購石油，還表示印度將擴大採購美國的石油，逐步把美國商品的進口關稅降為零，並承諾購買5000億美元的美國產品。不過這只是川普單方面的表述，一切還有待印度公開說明確認。

川普2.0時代對各國祭出對等關稅，印度積極尋找出口替代市場，上個月莫迪和歐盟高層簽署自由貿易協定，開啟全球貿易新篇章，也為印度14多億人口找出路。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

川普下調印度關稅 美股四大指數收紅「台積電ADR勁揚3.27％」

川普怒批葛萊美爛死！ 不滿主持人暗示曾去艾普斯坦島揚言提告

明州執法致死抗議延燒 川普軟化撤換指揮官