川普宣布「川普級」新艦計畫 號稱威力提升百倍

（中央社佛羅里達州棕櫚灘22日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布建造「川普級」新戰艦計畫，不僅規模更大、速度更快，威力也比以往「強100倍」，目的在鞏固美國海軍宰制力。

法新社和路透社報導，川普在佛羅里達州自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）告訴媒體，川普級軍艦「將是我國史上最大戰艦，也是全球史上最大戰艦」。

根據川普說法，美國起初將打造兩艘新艦，作為擴編「黃金艦隊」（Golden Fleet）一環。他說，這項計畫最終將擴展涵蓋20至25艘新艦。

廣告 廣告

美國海軍部長費蘭（John Phelan）表示，這項擴建計畫最終將讓建造中的軍艦在噸位與火力方面達到歷史新高，而且零部件將在全美各州生產。

他說，這些戰艦不僅將配備美國軍艦歷來「最大火砲」，還將搭載核彈頭的海射巡弋飛彈。首艘川普級戰艦將命名為「勇抗號」（USS Defiant）。

川普說，除了新型戰艦艦級外，「黃金艦隊」還規劃增加其他軍艦類型數量，包括美國海軍先前宣布體積較小、機動性更高的巡防艦。（編譯：盧映孜）1141223