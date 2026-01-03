川普宣布「已活捉委內瑞拉總統」！馬杜洛夫婦疑被押送美國，委國防長譴責：這是帝國主義的侵略

川普透過社群平台Truth Social發布聲明，宣稱在與執法部門協同合作下，美軍對委內瑞拉發動大規模打擊行動。稍後在接受《紐約時報》簡短電話採訪時，川普則再次慶祝了抓捕馬杜洛夫婦行動的成功：「這需要周密的規劃、眾多優秀的部隊和人員」、「實際上，這是一次精妙的行動。」加拉加斯市中心的居民表示，街道上出現大量軍隊駐守，且發生停電狀況。

廣告 廣告

當被問及此次行動是否獲得國會授權，以及委內瑞拉局勢的下一步動向時，川普表示將於當地上午11點在海湖莊園舉行的記者會上說明相關事宜。哥倫比亞波哥大美國大使館（委內瑞拉事務組設於此處，美國2019年就撤離駐卡拉卡斯所有外交人員）警告美國公民不要前往委內瑞拉，並且敦促在委美國公民「就地避難」，強調「美國政府無能力為委內瑞拉境內的美國公民提供緊急服務」。

2025年12月13日，在一場由政府組織、反對美國干預的集會中，一輛巴士車頭掛著印有委內瑞拉總統馬杜洛與中國國家主席習近平肖像的橫幅，上面用西班牙語寫著：「世界的榜樣」。（美聯社）

3日稍早，委內瑞拉政府指控美國在該國首都卡拉卡斯及其他地區發動軍事攻擊，加拉加斯的拉卡洛塔空軍基地和蒂烏納堡等重要軍事設施，都發生大火與傳出爆炸聲響。委內瑞拉政府宣布進入緊急狀態以應對襲擊事件，並表示襲擊發生於加拉加斯，米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也都遭受美軍攻擊。目擊者向《華盛頓郵報》透露，委內瑞拉主要港口拉瓜伊拉港附近發生爆炸。

委內瑞拉政府「拒絕並譴責」美國的軍事侵略，同時呼籲「國內所有社會與政治力量啟動動員計劃，譴責這場帝國主義的攻擊」。川普近幾個月持續對馬杜洛發出威脅與警告並且指控他是販毒集團首腦 ，美國國務院甚至將其定性為「毒梟恐怖主義」國家的頭子。對於美國官員認定他是委內瑞拉的非法領導人，並指控他控制與毒品走私有關的犯罪集團，馬杜洛對此一概予以否認。



2025年12月10日，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在紀念聖伊內斯戰役週年的集會上揮舞國旗。（美聯社）

《紐時》指出，自去年8月下旬以來，五角大廈在加勒比海地區集結部隊、戰機與軍艦，並且襲擊多艘小型船隻，美方官員聲稱這些船隻涉嫌走私毒品，造成至少 115 人死亡。知情人士透露，中央情報局上個月後對委內瑞拉某港口設施發動無人機空襲。川普政府針對小型船隻的攻擊行動，被批評是非法的法外處決，但川普政府堅稱此舉符合戰爭法規範，理由是美國正與毒品集團處於武裝衝突狀態。

美國最近幾週還對運送委內瑞拉原油的油輪展開行動，使該國的石油產業陷入混亂，危及馬杜洛政府的主要收入來源。美國扣押一艘受制裁油輪 ，該船正從委內瑞拉駛往亞洲運送原油；同時也攔截另一艘未受美國制裁的油輪。在美軍對委內瑞拉動武後，《華爾街日報》根據船舶追蹤數據及新加坡海事經紀商的資訊，發現一艘原定駛往委內瑞拉裝載原油的油輪，在美國發動空襲後已駛離該國，現正前往奈及利亞；另有四艘原定駛往拉丁美洲國家的油輪，目前處於停滯狀態。

兩名與馬杜洛政府有聯繫的人士對《華盛頓郵報》透露，委內瑞拉國防部長帕德里諾·洛佩斯（Padrino López）和副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）似乎安全無恙，國民議會議長豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）也被認為安全。委國防長洛佩斯透過Instagram 帳號發布聲明，強調美國的攻擊鎖定國防部總部所在地——位於加拉加斯的蒂烏納要塞（Fuerte Tiuna）軍事核心區，以及加拉加斯市內其他地點。

洛佩斯指控美軍直升機在平民聚集區域發射火箭彈與飛彈，委內瑞拉政府正彙整相關傷亡資訊。他強調目前已動員全國武裝部隊捍衛領土，宣布正在「大規模調動所有陸、海、空、河川及飛彈資源」。洛佩斯表示：「他們攻擊了我們，但無法擊垮我們」、「軍民同心，我們將築起一道堅不可摧的抵抗之牆。」

川普宣布活捉馬杜洛夫婦後，美國兩黨議員也紛紛表態。於社群媒體宣布委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅及其妻子已被捕並帶離該國之前，兩黨參議員已開始對委內瑞拉傳出的消息作出反應。民主黨參議員布萊恩·沙茲（Brian Schatz）在X表示：「我們在委內瑞拉沒有足以發動戰爭的重大國家利益，我們早該學到教訓，別再誤入另一場愚蠢的冒險。」

民主黨參議員魯本·加列戈（Ruben Gallego）也在社群媒體發文表示：「這場戰爭是非法的，我們在不到一年內從世界警察淪為世界惡霸，實在令人羞恥。我們沒有理由與委內瑞拉開戰。」共和黨籍參議員麥克·李（Mike Lee） 則表示 ，他期待了解「在未宣戰或未授權使用武力的情況下，究竟有何憲法依據能為此舉提供正當性」。

更多風傳媒報導

