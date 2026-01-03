川普宣布「已活捉委內瑞拉總統」！馬杜洛夫婦疑被押送美國，委國防長譴責：這是帝國主義的侵略
美國總統川普（Donald Trump）3日表示，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），正將其押解出境，疑似被帶回美國受審。《紐約時報》說，川普政府歷時數月設法推翻這位威權領導人，這場閃電軍事行動則是令人震驚的最終章。
川普透過社群平台Truth Social發布聲明，宣稱在與執法部門協同合作下，美軍對委內瑞拉發動大規模打擊行動。稍後在接受《紐約時報》簡短電話採訪時，川普則再次慶祝了抓捕馬杜洛夫婦行動的成功：「這需要周密的規劃、眾多優秀的部隊和人員」、「實際上，這是一次精妙的行動。」加拉加斯市中心的居民表示，街道上出現大量軍隊駐守，且發生停電狀況。
當被問及此次行動是否獲得國會授權，以及委內瑞拉局勢的下一步動向時，川普表示將於當地上午11點在海湖莊園舉行的記者會上說明相關事宜。哥倫比亞波哥大美國大使館（委內瑞拉事務組設於此處，美國2019年就撤離駐卡拉卡斯所有外交人員）警告美國公民不要前往委內瑞拉，並且敦促在委美國公民「就地避難」，強調「美國政府無能力為委內瑞拉境內的美國公民提供緊急服務」。
3日稍早，委內瑞拉政府指控美國在該國首都卡拉卡斯及其他地區發動軍事攻擊，加拉加斯的拉卡洛塔空軍基地和蒂烏納堡等重要軍事設施，都發生大火與傳出爆炸聲響。委內瑞拉政府宣布進入緊急狀態以應對襲擊事件，並表示襲擊發生於加拉加斯，米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也都遭受美軍攻擊。目擊者向《華盛頓郵報》透露，委內瑞拉主要港口拉瓜伊拉港附近發生爆炸。
委內瑞拉政府「拒絕並譴責」美國的軍事侵略，同時呼籲「國內所有社會與政治力量啟動動員計劃，譴責這場帝國主義的攻擊」。川普近幾個月持續對馬杜洛發出威脅與警告並且指控他是販毒集團首腦 ，美國國務院甚至將其定性為「毒梟恐怖主義」國家的頭子。對於美國官員認定他是委內瑞拉的非法領導人，並指控他控制與毒品走私有關的犯罪集團，馬杜洛對此一概予以否認。
《紐時》指出，自去年8月下旬以來，五角大廈在加勒比海地區集結部隊、戰機與軍艦，並且襲擊多艘小型船隻，美方官員聲稱這些船隻涉嫌走私毒品，造成至少 115 人死亡。知情人士透露，中央情報局上個月後對委內瑞拉某港口設施發動無人機空襲。川普政府針對小型船隻的攻擊行動，被批評是非法的法外處決，但川普政府堅稱此舉符合戰爭法規範，理由是美國正與毒品集團處於武裝衝突狀態。
美國最近幾週還對運送委內瑞拉原油的油輪展開行動，使該國的石油產業陷入混亂，危及馬杜洛政府的主要收入來源。美國扣押一艘受制裁油輪 ，該船正從委內瑞拉駛往亞洲運送原油；同時也攔截另一艘未受美國制裁的油輪。在美軍對委內瑞拉動武後，《華爾街日報》根據船舶追蹤數據及新加坡海事經紀商的資訊，發現一艘原定駛往委內瑞拉裝載原油的油輪，在美國發動空襲後已駛離該國，現正前往奈及利亞；另有四艘原定駛往拉丁美洲國家的油輪，目前處於停滯狀態。
兩名與馬杜洛政府有聯繫的人士對《華盛頓郵報》透露，委內瑞拉國防部長帕德里諾·洛佩斯（Padrino López）和副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）似乎安全無恙，國民議會議長豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）也被認為安全。委國防長洛佩斯透過Instagram 帳號發布聲明，強調美國的攻擊鎖定國防部總部所在地——位於加拉加斯的蒂烏納要塞（Fuerte Tiuna）軍事核心區，以及加拉加斯市內其他地點。
洛佩斯指控美軍直升機在平民聚集區域發射火箭彈與飛彈，委內瑞拉政府正彙整相關傷亡資訊。他強調目前已動員全國武裝部隊捍衛領土，宣布正在「大規模調動所有陸、海、空、河川及飛彈資源」。洛佩斯表示：「他們攻擊了我們，但無法擊垮我們」、「軍民同心，我們將築起一道堅不可摧的抵抗之牆。」
川普宣布活捉馬杜洛夫婦後，美國兩黨議員也紛紛表態。於社群媒體宣布委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅及其妻子已被捕並帶離該國之前，兩黨參議員已開始對委內瑞拉傳出的消息作出反應。民主黨參議員布萊恩·沙茲（Brian Schatz）在X表示：「我們在委內瑞拉沒有足以發動戰爭的重大國家利益，我們早該學到教訓，別再誤入另一場愚蠢的冒險。」
民主黨參議員魯本·加列戈（Ruben Gallego）也在社群媒體發文表示：「這場戰爭是非法的，我們在不到一年內從世界警察淪為世界惡霸，實在令人羞恥。我們沒有理由與委內瑞拉開戰。」共和黨籍參議員麥克·李（Mike Lee） 則表示 ，他期待了解「在未宣戰或未授權使用武力的情況下，究竟有何憲法依據能為此舉提供正當性」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 644
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 4 小時前 ・ 364
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 725
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 6
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 49
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 4 小時前 ・ 117
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 33
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 9
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 151
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 121
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 511
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 9 小時前 ・ 11
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 3
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 11