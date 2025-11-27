川普宣布︰永久暫停第三世界國家移民

記者賴名倫／綜合報導

美國總統川普28日發表感恩節談話時，無預警宣布「永久暫停第三世界移民」，並終止聯邦發給非公民人士的福利與補助、並對破壞社會安寧的移民祭出「撤銷公民身份與驅逐出境」等措施；各界認為，不排除此舉是川普針對華府國民兵槍擊案作出的強硬回應。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，由於華府26日有2名國民兵在白宮附近遭到阿富汗移民槍擊，造成1死1傷，而被捕嫌犯則曾在反恐戰爭期間協助美軍執勤，並獲得前總統拜登批准授予外交庇護，未料犯下重大案件，引發各界震驚；對此，川普則在發表談話時，手持美軍運輸機搭載阿富汗難民的照片，並對前總統拜登放任非法移民入境的作法多所批評；接著則話鋒一轉，宣布最新強硬應對措施。

川普表示，有鑑於移民政策已對美國社會安寧與經濟造成沉重負擔，因此他已決定「永久暫停所有來自第三世界國家的移民」，同時終止拜登時期批准的數百萬件非法入境許可，此外，他也將指示聯邦政府停止向不具公民身分者提供福利與補助，並表示將剝奪犯罪者公民資格、並驅逐構成安全風險的外籍人士；凸顯他將大幅限縮移民政策，降低犯罪風險。

英國《每日郵報》則說，美國公民及移民服務局（USCIS）稍後發布聲明，表示將根據川普最新指示，針對19個「關注國家」－阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥共和國、土庫曼及委內瑞拉等國持有綠卡移民，展開最新一輪重新審查；勢必將對美國社會帶來新一波政策衝擊與未知變化。

川普發表感恩節談話，宣示將「永久暫停第三世界移民」，並加強移民管制政策。圖為他手持阿富汗難民搭乘運輸機照片發表談話。（達志穎向／美聯社）