川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦 南韓第一時間準備撤僑計畫
即時中心／林韋慈報導
美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，南美洲政局也陷入前所未有的動盪。美國總統川普（Donald Trump）高調宣布，美軍已「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，國際反應迅速升溫。南韓總統李在明隨即下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備撤僑以確保當地韓僑安全。
據美媒披露，這次行動由美軍特種部隊與執法部門聯合執行，目標直指卡拉卡斯及周邊戰略機場與軍事指揮中心。空襲造成多處基礎設施受損，導致大範圍停電與通訊中斷，使當地局勢陷入混亂。
川普於社群平台確認，馬杜洛夫婦已在突襲中被控制，並帶離委內瑞拉領土。美方將此行動視為打擊「毒品恐怖主義」的重要勝利。
韓媒《News1》報導，青瓦台（總統府）已進入高度戒備，總統李在明第一時間聽取國家安保室針對委內瑞拉局勢的簡報，指示外交部立即盤點在委韓僑人數，並準備撤離方案。李在明強調，保障僑民人身安全是政府首要任務，要求相關部門與鄰近美洲國家保持密切聯繫，一旦衝突波及鄰國，必須能迅速撤離受困人員。
原文出處：快新聞／川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦 南韓第一時間準備撤僑計畫
