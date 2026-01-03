川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦！南韓總統李在明：啟動撤僑計畫

國際中心／程正邦報導

隨著委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）遭到美軍精準空襲，南美洲政局陷入前所未有的動盪。在美國總統川普（Donald Trump）高調證實美軍已「生擒」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦後，國際連鎖反應迅速發酵。南韓總統李在明（Lee Jae-myung）對此表達高度關切，並於稍早下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備執行撤僑行動以確保當地韓僑安全。

南韓總統李在明關注美軍空襲委國行動，緊急宣布啟動撤僑計畫。（圖／翻攝自李在明臉書）

美軍「閃電戰」成真：空襲機場並逮捕元首

根據美媒揭露的戰報細節，此次行動由美軍特種部隊與執法部門（如 DEA）聯合執行，目標直指卡拉卡斯及周邊戰略機場與軍事指揮中心。卡拉卡斯多處基礎設施因空襲受損，大範圍停電與通訊中斷導致當地情勢陷入混沌。

川普於社群平台證實，馬杜洛夫婦已在突襲中遭到控制，並被帶離委內瑞拉領土。這項極具爭議的行動被美方視為打擊「毒品恐怖主義」的重大勝利。

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態，馬杜洛怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

首爾緊急因應：李在明緊盯情勢保護僑民

面對美方近乎「斬首式」的軍事干預，遠在東亞的南韓政府亦不敢掉以輕心。根據韓媒《News1》報導，青瓦台（總統府）已進入高度戒備狀態。

總統李在明第一時間聽取了國家安保室針對委國內戰風險的簡報，指示外交部立即盤點在委韓僑人數，並備妥撤離方案。李在明強調，保障僑民人身安全是政府的首要任務，要求相關部門與鄰近美洲國家保持緊密聯繫，一旦衝突規模擴大至鄰國，必須能迅速撤離受困人員。

川普將於美東時間上午11時在海湖莊園舉行記者會說明空襲委內瑞拉行動。（圖／翻攝自X平台 @川普）

