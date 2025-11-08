川普宣布「瘦瘦針」降價 突有藥商代表昏倒中斷全場

（記者周德瑄／綜合報導）美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成協議，將大幅調降糖尿病與減肥藥的售價，讓民眾以更實惠價格取得熱門的「瘦瘦針」藥物。不過，記者會進行到一半時，現場突發狀況，一名男子突然暈倒，令活動一度中斷。

綜合美媒報導，當時禮來執行長瑞克斯（David Ricks）正在發言，站在川普身後的一名男子突然倒地，現場與會者立即協助，白宮醫療團隊隨即進場處理，記者也被暫時請出會場。川普隨後上前關心，並確認對方狀況穩定後才恢復發表會。

圖／男子暈倒後被攙扶平躺地上，川普離座靠近詢問狀況，畫面在網路瘋傳。（翻攝自 X@atrupar）

事件初期外媒誤傳暈倒者是諾和諾德高層高登・芬德雷（Gordon Findlay），原因是影片中可聽見瑞克斯喊道：「高登，你還好嗎？」然而諾和諾德事後澄清，芬德雷並未出席，當天代表公司出席的只有執行長杜斯特（Mike Doustdar）與美國業務副總摩爾（Dave More）。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，該名暈倒者是其中一家公司的代表，但未透露身分；瑞克斯後來補充說，這名男子是禮來公司的來賓，在接受治療後狀況良好。

此次活動的重點是宣布川普政府與兩家藥廠達成重大價格協議。根據協議，GLP-1 類減重與糖尿病藥物將從每月逾1000美元降至約245美元，口服版本價格更低至149美元；美國政府也將推出「TrumpRx.gov」網站，讓消費者能直接以折扣價購買藥品。川普強調，這項政策將讓聯邦醫療保險（Medicare）與醫療補助（Medicaid）受益人從2026年起享有優惠，降低慢性病治療負擔。

美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）指出，肥胖是美國慢性疾病的主要成因，降低這類藥物價格是「救命的措施」。此外，協議中兩家製藥公司承諾在美國投資建廠生產藥物，禮來將投入270億美元，諾和諾德預計投資100億美元。川普在會上稱這些投資「只是小意思」，並再次強調生產應回流美國，以確保國家利益。

