川普宣布：美國將管理委內瑞拉直至安全過渡

【記者 沁諠 編譯】美國總統川普3日召開新聞發布會稱，美國將「管理」委內瑞拉，執掌委內瑞拉事務，直至該國實施安全過渡。

據外電報導稱，川普也表示，美國將介入委內瑞拉的石油業。

《紐約時報》記者庫爾馬納耶夫先前分析稱，如馬杜洛政權被推翻，委內瑞拉憲法規定權力將移交給副總統德爾西·羅德里格斯，她負責經濟政策。但最終誰將掌權尚不明朗。

委內瑞拉反對派認為，流亡政治家埃德蒙多·岡薩雷斯才是「合法總統」。在美軍發起對委打擊及抓捕總統馬杜洛夫婦的行動後，委反對派領導人瑪麗亞·科里娜·馬查多3日發表聲明，呼籲委內瑞拉人“做好動員準備，我們將很快告知大家具體事宜。”

她呼籲軍方承認在上次選舉中與馬杜洛競爭的反對派領導人埃德蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞，為委內瑞拉的「合法總統」。

稍早時，川普接受美媒採訪時表示，美國將「深度介入」委內瑞拉的石油業。

報導稱，川普表示，美國擁有世界上最大、最重要的石油公司，將深度參與委內瑞拉石油業。

川普也稱，美國將遴選委內瑞拉的「新領導層」。

川普也表示，如果馬杜洛政府官員繼續支持馬杜洛，他們將面臨「糟糕下場」。（照片翻攝畫面）