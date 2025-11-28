川普宣布：美國將「永久暫停」所有來自第三世界國家移民

美國總統川普透過社群平台 Truth Social 宣布，將永久暫停第三世界國家民眾的移民申請，強調只有「逆向移民」的政策能解決移民問題對美國社會造成的傷害。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

[Newtalk新聞] 當地時間 26 日，美國華盛頓特區發生一起阿富汗移民槍擊兩名國民警衛隊隊員的事件，外國移民可能帶來的治安問題也再次成為美國民眾的關注焦點。隨著輿論不斷發酵，美國總統川普 27 日晚間透過社群媒體發布貼文，宣布永久停止第三世界國家的移民申請，強調只有「逆向移民」才能徹底解決移民問題可能對美國社會造成的傷害。

川普透過 Truth Social 發布推文指出，雖然美國已經在科技領域取得大幅度的進步，並藉由科技的發展提升許多美國民眾的生活條件，「但美國政府的移民政策卻『侵蝕』了近幾十年的發展成果，許多美國民眾的生活品質也在移民群體的干擾下遭到破壞」。

川普表示，他將「永久暫停」所有第三世界國家民眾向美國政府提出的移民申請審查，為美國的移民系統全面恢復爭取喘息空間。川普稱，他準備終止數百萬試圖透過非法管道入境美國的移民申請，「包含那些由『瞌睡喬』拜登自動審批程序簽署的案例」。

另外，川普也計畫驅逐「對美國無益」或「不熱愛美國」的移民，並終止向非美國公民提供的聯邦福利與補貼政策，希望透過積極行動「取消對美國國內安寧與文明造成負擔的群體」。川普強調，白宮團隊將努力實現驅逐移民群體的目標，大幅減少非法入境以及擾亂美國社會秩序的人口，維護美國的治安與民眾的權益。

川普總結稱，只有推動「逆向移民」的政策，才能徹底解決美國社會遇到的問題。川普也在貼文末尾，祝美國民眾「感恩節快樂」，「除了那些導致仇恨或在美國實施偷竊、謀殺等破壞行動的人，你們不會在這裡待太久了」。

