川普宣布「與伊朗商業往來國家都加徵25％關稅」 中國、俄羅斯等國恐受影響

川普宣布「與伊朗商業往來國家都加徵25％關稅」。（翻攝The White House YouTube頻道）

伊朗民眾日前為了抗議通貨膨脹走上街頭，沒想到政府選擇暴力鎮壓，引起國際關注。美國總統川普在當地時間12日宣布，任何與伊朗進行貿易往來的國家，都將面臨「所有與美國進行的業務」加徵25％關稅，且該項措施「立即生效」。

伊朗血腥鎮壓震驚國際！

綜合外媒報導，伊朗近期爆發了全國性的反政府示威，而當地政府選擇了「血腥鎮壓」，甚至將網路中斷，還切斷電話線路，外界若想了解資訊變得更加困難。

依據統計，截至1月10日止，傳出這次的暴力鎮壓，死亡人數可能已經超過6,000人，這也引起了國際的關注。

川普出手！ 與伊朗商業往來國家都加徵25％關稅

川普則在當地時間週一宣布，任何與伊朗有貿易往來的國家，都將面臨「所有與美國進行的業務」加徵25％關稅，且這項命令為「最終命令」並且立即生效。

據了解，川普所公布的命令，其影響國家恐包含了中國、巴西、土耳其和俄羅斯等地，因為這些國家均有和德黑蘭有貿易往來。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）先前則曾嗆示威者，「為了讓另一個國家總統高興而毀掉自己的街道」，當中所指的就是川普」。

