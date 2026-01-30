川普宣布「進入緊急狀態」 向古巴石油供應國課新關稅

川普授權國家緊急狀態行政命令，威脅對供應古巴石油的國家徵收新關稅。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於29日表示，將對任何向古巴供應石油的國家採取關稅措施，進一步升高對古巴政府的經濟與外交壓力。白宮指出，相關行動已透過國家緊急狀態下的行政命令授權，但目前尚未公布具體關稅稅率，也未點名哪些國家的產品可能面臨美國關稅。

根據《路透社》報導，川普29日正式簽署一項行政命令，宣布國家進入緊急狀態。此舉旨在應對古巴共產政權對美國國家安全與外交政策的威脅，並同步建立新的關稅措施，針對任何向古巴提供石油的國家課徵關稅。

川普近期對古巴立場轉趨強硬，與本月稍早美軍在一次造成死傷的突襲行動中，逮捕遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）有關。川普近來多次公開談論將對古巴採取行動，並試圖加大對其領導層的施壓力道。

川普本週更直言，「古巴很快就會撐不下去」，並指出委內瑞拉過去曾是古巴最主要的石油供應國，但近期並未再向古巴提供石油或金援。報導指出，川普在第二任期內，持續將關稅視為重要的外交政策工具，透過經濟手段向他國施壓。

對此，古巴總統於本月回應表示，在川普暗示古巴應與美國達成協議後，華府並無道德權威強迫古巴接受任何交易。

