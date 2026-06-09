川普宣稱中東和平協議入尾聲 CNN：至少預告37次

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他正處於達成中東和平協議的「最後階段」。美國有線電視新聞網（CNN）統計，這已是他自開戰以來第37次宣稱協議即將達成。

川普告訴記者：「我們正處於達成一項非常、非常好的協議的最後階段。」

法新社報導，當川普被問及需要幾天還是幾週的時間時，他表示需要「2到3天」。

CNN報導，自川普宣布與伊朗停火以來，已經過了兩個多月，他當時表示雙方已接近達成協議。

川普於4月7日在社群媒體上表示，他們「進展非常順利」，但需要兩週的時間來「讓協議敲定並圓滿完成」。他在結語中表示，「很榮幸能讓這個長期問題接近解決」。

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當然，問題並沒有解決。但儘管如此，川普在接下來的兩個月裡，仍不斷暗示協議即將達成，且次數相當頻繁。

根據CNN統計，包括停火前的時期在內，川普至少已經這樣宣稱了37次；這是他直接在社群媒體貼文、公開露面以及與媒體的通話中，表示協議即將達成，或聲稱伊朗極度渴望達成協議的次數。

沒有任何跡象表明今天的情況比4月7日更真實，但川普還是一直這麼宣稱。CNN分析，這可能是因為他產生了錯覺、試圖安撫金融市場，或者認為他可以憑藉意志讓協議成真。

但人們顯然已經不再認真看待這樣的說法。

這一切始於3月23日，當時美伊開戰還不到1個月。川普在空軍一號外向記者談到傳聞中的和平談判，並聲稱雙方已有「重大共識，我會說是幾乎所有的共識」。

到了第2天，他開始拋出後來成為老調重彈的說法，稱伊朗極度渴望達成協議。

川普補充表示：「我認為我們將結束這一切，我無法確切地告訴你。」

到了3月25日，川普的說法又變成了伊朗「非常想達成協議」；在3月26日的內閣會議上，又說伊朗正在「乞求達成協議」。

到了3月29日，川普在空軍一號上與記者們的非正式談話中，被問及是否預見到下週會達成協議，他回答說：「是的，我確實看到了在伊朗達成協議的可能。」

此時，川普的預測開始變得更加堅持。在4月6日，他表示在遭遇挫折之前，他們已經「非常接近達成協議」。

第2天，他宣布了停火，這原本預計持續兩週，同時雙方將敲定一項協議。

一週後，在4月15日這天，他告訴福斯財經網（Fox Business）：「我認為這快結束了，我認為這非常接近結束。」

他補充表示：「我們將拭目以待…我認為他們非常想達成協議。」

在接下來的幾天裡，川普幾乎保證一切都已結束。

他在4月16日告訴記者：「我們將與伊朗達成協議，這看起來非常好，而且這將是一項好協議。」

到了4月17日，他在3次不同的露面中聲稱伊朗已經「同意了一切」，「我認為我們將在接下來的一兩天內達成協議」，以及「我不認為有太多重大分歧」。

而在4月20日，他在「真實社群」（Truth Social）的一篇貼文中預測：「這一切都會發生，而且相對迅速！」

儘管這並沒有實現，但伊朗在4月30日仍然「渴望達成協議」。

川普在5月1日向記者打賭說，「當戰爭結束時，這應該不會太久…」。

川普暫時克制了自己的預測一段時間，隨後於5月18日宣布，應中東國家的請求，他將推遲軍事打擊「2、3天」，「因為他們認為他們已經非常接近達成協議了」。

到了此時，就連川普似乎也承認了這種預測出錯的頻率有多高。

川普說：「曾經有一段時間，我們認為非常接近達成協議，但並沒有成功。」他隨後補充說：「但這次有點不一樣。」（編譯：李佩珊）1150609