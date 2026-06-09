將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普（Donald Trump）近日表示，結束中東戰爭的和平協議談判已進入「最後階段」。在此之前，伊朗與以色列均表示已停止互相攻擊，讓一度瀕臨全面爆發的區域衝突出現轉機，引發國際社會高度關注。

根據法新社（AFP）報導，美國總統川普（Donald Trump）在華盛頓表示，旨在結束中東戰爭的和平協議談判已進入「最後階段」。此前，伊朗與以色列雙方均證實已停止互相攻擊，暫時緩解了可能引發更大規模衝突的危機。儘管如此，以色列總理 Benjamin Netanyahu 與川普之間的緊密關係，是否會因先前的軍事行動受損，仍是外界觀察重點。

廣告 廣告

除了中東局勢，亞洲地緣政治也出現新動態。中國領導人習近平與北韓領導人金正恩在平壤舉行罕見峰會，雙方誓言將兩國關係提升至「新高度」。這場會晤在全球局勢動盪之際，無疑為區域權力平衡增添了變數，也引發鄰近國家的高度戒備。

而在體壇與科技界，世界盃足球賽（World Cup）即將在爭議與期待中開幕，OpenAI 也傳出將追隨競爭對手 Anthropic 的腳步申請上市。此外，菲律賓強震已造成超過 40 人死亡，搜救與清理工作仍在進行中。從戰火邊緣到科技競爭與自然災害，全球局勢正處於關鍵的轉折點。

原文出處：川普宣稱中東和平談判進入最後階段！以色列與伊朗停火現曙光

本文由AI協作，經編輯審核後發布