川普宣稱已掌控委內瑞拉 要求全面准入、獲取石油

川普說：「我們掌控一切。」記者再詢問，「您與臨時領導人談過了嗎？」

對此川普僅回應，「我們掌控一切。」

當記者詢問委內瑞拉現在誰當家做主，川普給了自稱有爭議的回答，也就是美國說了算。

委國的臨時領導人，副總統兼石油部長羅德里格斯面對川普不配合會有後果的威脅，4日表示期盼建立平衡且相互尊重關係，但川普直接要求，委國短期內對美國完全開放，讓美國幫助重建委內瑞拉。

川普表示，「委內瑞拉現在是個死國，你必須讓它重生，所以我們會讓大型石油公司進來，修復基礎設施、投資資金。」

不僅如此，川普也對拉丁美洲其他國家強硬表態，點名哥倫比亞總統裴卓包庇製毒販毒，意有所指的說，這種惡行已經撐不了多久。

還說美國一直都準備好，出兵協助墨西哥掃毒掃黑。

而在委內瑞拉境內，數千名馬杜羅的支持者，4日走上街頭，拒絕成為美國後花園，要求立刻釋放馬杜羅。

委國民眾伊維瑪斯說：「我們不接受他們強加的傀儡政府，我們是自由、主權獨立的國家，川普不會奪走我們的石油，美國務卿盧比歐不會來統治我們。」

目前流亡西班牙的反對派領袖龔薩雷茲，被廣泛認為是委內瑞拉2024年7月總統大選的合法勝選人，他4日發布一段影片，自稱是委內瑞拉的總統與三軍統帥，呼籲軍方與執法機關，尊重上次選舉所展現的人民意志。

他還表示馬杜羅下台是國家重要的轉捩點，但民主轉型還有很多事要做，首先須無條件釋放所有政治犯，也呼籲全國團結，追求真相、正義與和解。