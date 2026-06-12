川普宣稱美伊最快周末簽署和平協議 伊朗這樣回應！

【緯來新聞網】美國總統川普於週四（11日）宣布，美國與伊朗最快可能在即將到來的週末於歐洲簽署和平協議 。若此協議順利落實，將重新開放因戰事受阻的荷姆茲海峽，將迎來開戰至今最具突破性的外交轉機 。受此利多消息刺激，美國股市應聲上漲，國際油價則雙雙走跌 。

美國總統川普於週四（11日）宣布，美國與伊朗最快可能在即將到來的週末於歐洲簽署和平協議 。（圖／達志影像）

川普在白宮面對媒體時信心滿滿地表示：「我們剛與伊朗達成了一項很好的戰爭和解。」 他透露，協議一旦簽署，海峽將正式開放，屆時副總統范斯（JD Vance）可能代表美方進行簽署 。川普同時表示，據他了解，伊朗最高領袖穆賈塔巴·哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已批准了該協議 。在此之前，川普因談判取得進展，已取消了原定對伊朗的軍事打擊行動 。



然而，伊朗方面的態度顯得更為謹慎，並強調尚未做出最終決定 。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）指出，雖然談判文本的大部分內容已經敲定，但伊朗在自身底線上絕不會做出妥協 。巴蓋伊直言：「我們在此事上還沒有得出最終結論，相關決策機構目前正在進行嚴格審查。」 川普隨後也坦言，目前這份非常強力的諒解備忘錄細節尚未完全敲定 。



這場始於三月中旬的衝突，雖然美伊雙方曾在四月宣布停火，但本週彼此仍有交火，讓停火協議一度陷入緊張 。在核心訴求上，川普堅稱任何和平協議都必須確保伊朗無法發展或購買核子武器 ；對此，伊朗則全盤否認有尋求核武的意圖 。伊朗方面的關鍵訴求則包含：要求解除國際制裁、釋放數百億美元被凍結的資產，以及國際社會必須承認其對霍爾木茲海峽的控制權 。

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