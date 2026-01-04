川普宣稱 接管委內瑞拉

美國3日發動「絕對決心行動」活逮委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，將2人輾轉押送至紐約受審。美國總統川普4日表示，美國將「接管（run）」委內瑞拉，直至該國實現政權過渡。不僅如此，美國也打算讓自家石油公司進駐委國，重建當地的石油基礎設施，將石油收益轉化為委國重建資金。

川普台灣時間4日凌晨，先在社群媒體發布一張馬杜洛在「硫磺島號」船艦上的照片。不久後，川普在新聞發布會上宣布，美國將成立一個可能由國務卿盧比歐、戰爭部長赫格塞斯，以及參謀長聯席會議主席凱恩組成的高級小組，直接介入委國局勢。

若有必要 美將發動第2波襲擊

川普強調，「我們將接管這個國家，直到能安全、妥善且審慎地交接權力。」他更暗示，若有必要，美國已準備好對委內瑞拉發動第2波襲擊，美軍地面部隊隨時準備駐紮，以確保委國不會陷入權力真空或重蹈覆轍。

除了政治上的控制，川普毫不掩飾地將目光投向委內瑞拉豐富的石油資源。他指出，在馬杜洛統治下，委國石油產業已徹底崩潰，產出微乎其微。他計畫引進全球最大的美國石油公司，投入數十億美元重建當地破敗的基礎設施，並將石油收益轉化為國家重建資金。他對委國人喊話，「你們將擁有一個真正的國家，一個潛在的偉大國家。」

「絕對決心行動」被川普稱作「二戰以來前所未有的行動」，更是美國史上最令人震驚、最有效、最強大的軍事能力展示之一。凱恩指出，超過150架飛機從西半球各地起飛，包括F-18、F-22和F-35戰機、B-1轟炸機、E-2「鷹眼」預警機和無人機，分別自陸地與海上共20個不同基地起飛參與行動。委方高官則透露，美軍攻擊軍事基地蒂烏納堡，釀成至少40死，當中包括軍人與平民。

馬杜洛被押解至紐約 5日出庭

馬杜洛已被押解至紐約布魯克林的拘留中心，將於5日首次出庭。美國當局指控他參與「毒品恐怖主義」，勾結「世界上一些最殘暴、最猖獗的毒販和毒品恐怖分子」，讓數千噸古柯鹼流入美國。

在馬杜洛被捕後，委國首都卡拉卡斯氣氛顯得詭異且凝重。獨立記者卡皮奧描述，反對派據點查考區（Chacao）曾出現短暫歡欣，民眾在公寓窗台敲擊鍋碗瓢盆慶祝，但隨著太陽升起，街道迅速歸於死寂。

眼見政局未明朗，委國民眾開始瘋狂囤積物資。查考區的商店門口排起長龍，人們在物價波動與恐懼中購買生活必需品。儘管目前街頭尚未看到親馬杜洛的武裝民兵「集體組織」（Colectivos）活動，但這種不安的寧靜令當地居民備感煎熬。

川普惹惱自己人 全美爆示威潮

馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就任總統，根據該國法院裁決，委國須在30天內舉行大選。川普聲稱，羅德里格斯態度溫和，她在電話中向盧比歐承諾，將滿足美方任何需求，因為她別無選擇。不過，羅德里格斯在國家電視台上，仍公開譴責美軍行動侵犯主權。

川普將19世紀以來的「門羅主義」升級為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。這不僅是名字的諧音，更象徵著美國對西半球主權的擴張。他批評馬杜洛將大陸、俄羅斯等外國勢力引入美國「後院」，而「唐羅主義」預示著美國將採取更強硬的手段。

川普政府針對委國的行動，也引燃美國本土的怒火。全美超過100個城市當天爆發了示威活動，抗議政府以武力手段顛覆他國政權。奎尼匹克大學先前一項民調也顯示，63％選民反對美國在委國境內採取軍事行動。