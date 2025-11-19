川普宴請沙國王儲 黃仁勳、馬斯克、C羅都是座上賓

美國總統川普設宴款待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼。晚宴貴賓包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克和足球明星C羅等人。路透社



美國總統川普週二（11/18）在白宮設宴款待來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克都是座上嘉賓。

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）週二晚間在白宮宴會廳設宴款待穆罕默德沙爾曼（Mohammed bin Salman）。從白宮直播畫面可見，黃仁勳坐在面對舞台正中央的中間靠後位置。馬斯克則坐在面對舞台的右排座位。

另一位引起媒體關注的賓客則是著名的葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。「C羅」效力沙烏地阿拉伯職業球隊艾納斯隊，合約直至2027年。該球隊的最大金主就是沙國的主權投資基金。

晚宴開始前，川普在舞台上介紹穆罕默德沙爾曼，並宣布沙國是美國的「主要、非北約盟友」。

