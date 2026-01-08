川普家族加密企業 WLF擬設銀行 跨足穩定幣發行與託管
【緯來新聞網】由美國總統川普（Donald Trump）家族支持的加密貨幣企業 World Liberty Financial (WLF) 今日宣布，旗下子公司 WLTC Holdings 已正式向美國貨幣監理署（OCC）提交申請，計畫成立名為 World Liberty Trust Company (WLTC) 的國家信託銀行。此舉旨在為該平台發行的美元穩定幣 USD1 建立專屬的聯邦監管架構，使發行、託管與轉換業務能在單一合規實體下運作。
根據 WLF 公布的數據，其穩定幣 USD1 在發行後的第一年內，市場流通規模已超過 33 億美元。新設立的信託銀行 WLTC 將定位為穩定幣業務的專業機構，服務對象鎖定加密貨幣交易所、市場營造商及機構投資人。WLTC 預計提供的核心服務包括 USD1 的發行與贖回、數位資產託管，以及法幣與數位資產之間的存取介面，並計畫在啟動初期提供美元與 USD1 之間的免手續費轉換服務。
該公司表示，此信託銀行的營運架構將遵循近期由川普簽署通過的《天才法案》，不過美國貨幣監理署（OCC）尚未對此申請作出回應。
