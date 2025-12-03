川普家族加密幣事業失血 旗下礦商ABTC股價腰斬

川普次子艾瑞克共同成立的加密幣礦商American Bitcoin（ABTC），2日股價在美股開盤不到半小時就直接腰斬，成為川普家族過去一年大力推廣的眾多數位貨幣項目最新崩盤代表。雖然過去兩個月加密幣市場整體大跌，領頭羊比特幣跌幅達約25%，但川普家族相關項目失血更嚴重。

彭博資訊報導，ABTC在2日開盤1分鐘後已下跌33%。5分鐘後，跌幅更擴大至42%。到了開盤26分鐘，跌幅就超過50%。該股2日收盤最終下跌38%，市值蒸發約10億美元、3日早盤反彈回漲逾4%。

艾瑞克將這波崩跌歸因於6月透過2.15億美元私募配售取得股權的投資人，首次執行獲利了結。他在X上發文表示，「這就是我們為何會看到公司股價振盪」，「我仍持有我所有的ABTC股份，我將百分之百致力於引領產業發展」。

在此同時，川普和兒子共同創立的World Liberty金融公司所發行的加密幣WLFI，已從9月初高點下跌51%。有川普兒子站台的Alt5 Sigma公司，也隨法律問題層出不窮而重挫約75%。以川普和夫人梅蘭妮為名的迷因幣，分別從1月高點暴跌約90%和99%。

以上這些不僅讓美國第一家庭今年稍早累積的巨額加密財富大幅縮水，也對整個加密產業和川普的公共形象造成重創。在川普二度入主白宮初期，他對幣圈的支持態度拉抬許多加密貨幣。

