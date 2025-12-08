川普家族干預華納兄弟競購案？庫許納、海灣國家資金涉入 引爆政治疑慮

川普的猶太裔女婿庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志／美聯社）

派拉蒙（Paramount）以1,080億美元競購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery），其中由美國總統川普（Donald Trump）猶太裔女婿庫許納（Jared Kushner）提供的融資，讓川普家族的利益被捲入多年來最大規模的媒體攻防之一，引發外界擔憂總統的影響力是否可能左右收購案的結果。

據《路透社》報導，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）於美東時間8日提出對華納兄弟探索的「敵意收購」（hostile takeover，收購者未先與目標公司進行協商，而直接向目標公司的股東收買股份），這被視為在最後時刻試圖擊敗競爭者網飛（Netflix），以打造新的媒體巨頭。

派拉蒙表示，此競標案包含來自庫許納投資公司「Affinity Partners」的融資，以及沙烏地、卡達主權財富基金與阿布達比政府全資擁有的「L’imad Holding Co.」所提供的資金。

川普8日向記者表示，他沒有和庫許納談過華納兄弟探索一事，並補充說，無論網飛或派拉蒙都「不是我的朋友」。然而就在前1天，川普曾表示，他將參與針對網飛收購華納兄弟電影製作及串流資產的決策。

據悉，派拉蒙與網飛均可能面臨司法部嚴格的反壟斷審查，以確保任何合併不會損害消費者、競爭者或供應商的利益，使政府對誰最終拿下華納兄弟探索擁有巨大的話語權。

川普的介入程度，也將成為另1項考驗：家族商業利益在他上任後持續擴張的背景下，他願意在多大程度上突破利益衝突的界線。

波特蘭（Portland）諮詢公司「ValueEdge Advisors」主席米諾（Nell Minow）表示：「如果你在商學院教授利益衝突的相關課程，這會是標準範例。」她認為川普應迴避任何與此案審查相關的決策。對此，白宮和「Affinity Partners」均未立即回應置評請求。

華府非營利、無黨派監督組織「華府公民責任與道德組織」（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）的李博維茨（Jordan Libowitz）指出，雖然美國總統不受聯邦利益衝突法的約束，「但通常情況下，我們看到的都是總統盡量與自己的商業分離，並避免涉入家族企業，使美國人不會質疑其行動。」

庫許納曾在川普第1任期擔任白宮顧問，並在第2任期持續參與美國政府的中東政策，雖然沒有正式頭銜。

外界此前已對庫許納是否從岳父的總統職位受益中提出質疑。今年稍早，川普提議美國應「清空」飽受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），並將其開發為國際海灘度假勝地，這與庫許納早前提出的構想如出一轍，而他在川普第1任期前，原本只是1名紐約地產開發商。

此外，「Affinity Partners」去年也獲得大量中東資金注入，而當時川普正尋求連任。

華府非營利、無黨派監督組織「政府監督專案」（Project On Government Oversight）的總法律顧問艾米（Scott Amey）示警：「政府運作與家族商業利益之間模糊的界線每天都在擴張。」

他指出，川普應「避免對可能的華納兄弟交易發表任何評論或採取任何行動，以免被指試圖協助與派拉蒙相關、同時與他有關係的女婿。」

報導補充，川普旗下價值數十億美元的不動產、高爾夫、媒體及其他商業資產，均由其子女管理的信託掌控。

