川普家族進軍核能產業 併購核融合公司

川普創辦的社群平台Truth Social，隸屬「川普媒體與科技集團（TMTG）」。美聯社



美國總統川普家族的川普媒體科技公司，週四（18日）宣布併購一家研發核融合能源的公司，使這個操盤社群媒體Truth Social的上市公司股價盤前飆漲40%。

川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）週四公告說，將以逾60億美元（近1900億台幣）的價碼，與1998年創立的核融合技術開發商TAE科技公司合併。這項交易完全以換股執行，兩家公司的股東將在交易完成後各持有50%股份。

這使得川普媒體可能成為第一批在公開市場上市的核融合科技公司。在川普執政下，美國發展的重點產業之一就是核能。人工智慧（AI）等科技服務也需要巨量的電力。川普媒體科技股價週四盤前飆漲40%。

核融合的反應產物幾乎零污染，被視為人類未來發電的「聖杯」，但至今尚未能商業化使用，還僅止於實驗室階段。2022年科學家首次在實驗室達成「淨產出」的核融合實驗，也就是核融合創造的能量，低於需要引發核融合而投入的能量。

TAE與川普媒體科技合併後，預計在獲得批准的條件下，於2026年開工興建世界第一座核融合發電廠。該公司1998年創立以來吸引13億美元資金投入，重量級投資人包括Google、雪弗龍（Chevron）以及高盛集團。

在完成合併交易後，川普媒體的執行長努尼斯（Devin Nunes），將和TAE的執行長賓德鮑爾（Michl Binderbauer）共同擔任新公司的執行長。

