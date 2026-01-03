川普實況觀看活捉馬杜洛「像看節目」 奇襲委內瑞拉美軍零死亡

美國總統川普。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和他的妻子，兩人已從委國遣送出境。他接受福斯新聞電話訪問，稱讚美軍展現「無人能及」的專業水準，僅有幾人受傷、無人死亡，還形容觀看馬杜洛被逮實況「就像電視節目」。

川普形容這場在委內瑞拉境內展開的行動非常忙碌且在極度黑暗中進行，他透露當時在海湖莊園（Mar-a-Lago）一間充滿將領的房間內，透過即時通訊與影像，全程監看這場極其複雜的軍事任務。

川普對美軍的表現讚不絕口，他使用「速度」與「暴力」形容這場行動的果敢與效率：「我像在看電視節目一樣看著一切發生，那種速度與震撼力，軍方專業人士告訴我，地球上沒有其他國家能完成這樣的演習。」他特別提到，美軍派遣大量飛機與不同型號的直升機、戰鬥機以應對各種可能狀況，甚至在短短幾秒鐘內就突破專為防禦而設的厚重鋼鐵大門。

根據川普的說法，這場行動在美方人員「零死亡」的情況下達成，僅有少數人受傷，他認為這堪稱奇蹟，也藉此機會讚揚負責指揮的凱恩將領（General Raison Kane），並回憶起不久前美軍才剛成功剷除伊朗的核武威脅，認為這些成就彰顯了美軍的領導力。

川普進一步聲稱，隨著馬杜洛的落網與相關行動的展開，海上毒品走私量已大幅下降了97%，強調美國現在是一個受人尊敬的國家：「我們現在擁有一個截然不同的國家，一個受到全世界尊重的國家。」美國司法部表示，馬杜洛夫婦面臨與毒品和恐怖主義相關的起訴。





