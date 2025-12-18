川普封鎖制裁 衝擊委內瑞拉石油經濟

美國總統川普16號宣布，加重對委內瑞拉的制裁，美國海軍已封鎖所有進出委內瑞拉的油輪，旨在切斷委國的經濟命脈。根據BBC報導，川普認為，委內瑞拉總統 馬杜洛，與毒品走私和其他犯罪活動有關，甚至領導了被列為恐怖組織的犯罪集團。但這項指控，遭到馬杜洛強烈否認，他並指責美國 以「禁毒戰爭」為藉口，試圖掠取委內瑞拉豐富的石油資源。聯合國秘書長古特瑞斯已呼籲雙方克制，盡速讓對峙局勢降溫。

美國總統川普：「這就是封鎖，我不會讓任何不該通過的人通過，你們還記得 委內瑞拉，奪走了屬於我們的能源嗎 ，就在不久之前 我們想要回它們，但被委內瑞拉非法地奪走了。」

美國出動戰艦，對委內瑞拉受制裁的油輪進行封鎖，引發國際各界關注。

委內瑞拉總統馬杜洛：「我已告知聯合國秘書長，我們受到國際法保障，因為根據《聯合國憲章》，和所有國際協定，(任何人)試圖阻礙海洋自由貿易，都是非法的。」

過去10年來，委內瑞拉在 總統馬杜洛 的強硬統治下，經濟持續下滑，嚴重依賴石油出口。美國總統川普則認為，委內瑞拉利用石油獲利、資助毒品走私和其他犯罪活動，美國因此宣布封鎖。

美聯社記者 阿拉埃斯：「許多委內瑞拉民眾擔心，這些封鎖措施 會對國家造成影響，也有人認為 這對1個已經歷了，多年政經動蕩的國家來說，無疑是雪上加霜。」

為了避免事態升級，聯合國秘書長古特瑞斯，已對此表達關注。根據法新社報導，古特瑞斯呼籲各方克制，並應立即讓局勢降溫。

