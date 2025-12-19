川普封鎖委內瑞拉油輪害到台灣？路透：中國大陸恐「有樣學樣」

美國總統川普近日下令對委內瑞拉實施針對受制裁油輪的「全面封鎖」，《路透社》引述多名國際關係與安全專家警告，此舉恐反而削弱美國在印太地區的核心戰略目標之一，即嚇阻中國大陸以海上封鎖手段脅迫台灣。

報導指出，美國與其盟友在印太地區最擔憂的情境之一，正是中國大陸可能以「海上封鎖」迫使台灣接受北京的統治。多名專家認為，美國對委內瑞拉採取封鎖措施，恐為中國大陸提供削弱國際輿論與外交壓力的話語空間。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）指出，「如果美國可以透過封鎖來改變委內瑞拉的政治結果，中國就可以用所謂的『安全理由』，為對台灣採取脅迫性措施辯護。」

他直言，「法律情境或許不同，但宣傳上的破口是真實存在的」，「國際關係中的先例，不只是由法律建立，而是由敘事塑造。當華府模糊這些概念時，就會削弱自己在其他地區指控脅迫行為的能力。」

報導指出，北京近年已多次暗示，對台灣實施事實上的海上封鎖，將是其軍事行動的重要選項之一，解放軍也在台灣周邊進行愈來愈頻繁的「封鎖型」軍演。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員卡登（Isaac Kardon）表示，北京可能會將任何對台行動包裝為「國內檢疫」或「執法行動」，而非軍事封鎖。他進一步警告，美國對委內瑞拉油輪的攔截行動，可能為中國大陸仿效提供先例，例如攔查載有天然氣等關鍵物資、前往台灣的船隻。

