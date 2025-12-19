川普封鎖委內瑞拉油輪 專家示警「恐讓台灣陷入風險」

川普對委內瑞拉實施部分海上封鎖，禁止受制裁油輪進出。(AP)

美國總統川普近日對委內瑞拉實施部分海上封鎖，全面禁止所有受制裁油輪進出，委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）面臨被逼下台的壓力。《路透社》引述多名專家說法指出，此舉可能對台灣安全帶來間接衝擊，讓中國未來對台灣發動海上封鎖時取得「宣傳上的正當性」，並削弱國際批評中國的力道。

《路透社》報導，美國總統川普下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪進行全面封鎖，委內瑞拉作為全球最大石油儲備國，此行動可能正是切斷委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）政府主要收入來源的關鍵。同時，封鎖行動也引發國際法上的爭論，質疑其是否構成戰爭行為。

儘管中國將台灣視為其領土的一部分，不可能援引國際法來證明對台灣採取軍事行動的合理性，但中國也可能利用美軍對委內瑞拉實施封鎖，削弱美國在台海發生變化時，發動國際杯葛的任何努力。華府智庫「保衛民主基金會」中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）指出，若美國藉由封鎖來改變委內瑞拉政治走向，中國也可利用相同邏輯，為未來脅迫台灣尋求「國家統一」提供藉口。

克利夫蘭州立大學（Cleveland State University）法學院的海事法專家斯特里奧（Milena Sterio）認為，國際法允許戰時封鎖，但先決條件相當嚴格，除非有明確證據表明，美國與委內瑞拉存在武裝衝突，否則美國的全面封鎖可能非法，並會削弱自身批評中國封鎖台灣的能力，「國際法規適用所有國家，美國批評其他國家做我們正在做的事情，這本身就是矛盾的」。

另外，也有專家持不同看法，喬治梅森大學台灣軍事嚇阻專家漢澤克（Michael Hunzeker）表示，這起事件未必會影響美國爭取盟友組成「反封鎖聯盟」的努力，各國即便提及委內瑞拉封鎖，也多半是作為表面修辭，不會動搖其對自身戰略利益的評估。





