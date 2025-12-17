川普封鎖委內瑞拉！小布希伊拉克戰爭重演？
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）16日宣布，已下令「完全封鎖」遭到制裁的油輪進出委內瑞拉，並稱委內瑞拉如今已被「史上最龐大的艦隊給完全包圍，且艦隊規模只會越來越大」。川普將封鎖委內瑞拉定調為對毒品宣戰所祭出的制裁措施，但有美國媒體指出，在國際法中，封鎖原則上就是被視為戰爭行為，認為川普的盤算與小布希2003年發動伊拉克戰爭時如出一轍。
根據《Newsweek》報導，川普宣布對委內瑞拉實施封鎖引發美國國內正反意見，支持者認為這是迫使委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台「姍姍來遲」的施壓，也有人認為這是應對「毒品恐怖主義」的適當回應。反對者則認為這實質上等於宣戰，與其說是制裁不如說是挑釁，且為了反毒出動大規模軍隊根本就是作秀。
報導指出，封鎖在國際法中被視為是一種戰爭行為，美國實施封鎖就等於是在戰爭的框架內行事，但相關行動卻沒有獲得聯合國的授權。川普簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」，藉此把反毒納入國家安全範疇，給予軍事介入的操作空間，但此舉也引發許多批評。
伊拉克戰爭的既視感
報導分析，川普政府的盤算給人濃濃的伊拉克戰爭既視感，小布希政府當年宣稱伊拉克存在大規模毀滅性武器，因此出兵推翻海珊政權，但是事後美方並未找到大規模毀滅性武器，最終伊拉克戰爭也成為小布希政治生涯的最大污點。
如今川普故技重施，誇大芬太尼對國安的重要性，藉此賦予出兵海外的正當性，繞過國際批准的正常戰爭程序。然而，流入美國的芬太尼主要來自墨西哥，生產來源主要來自中國，美國國務院今年發布的《國際麻醉品管制戰略報告》中，甚至未將委內瑞拉列為芬太尼進入美國的重要來源或是樞紐。
報導最後結論，真的想要對抗芬太尼，方法其實非常平實，那就是藥物輔助治療、試劑檢測，以及針對實際供應商的精確打擊。如果說伊拉克戰爭留下什麼教訓，那就是模糊的貼標籤往往會製造出虛假的急迫感，打擊芬太尼不需要發動一場對外戰爭，更何況委內瑞拉根本不是芬太尼的焦點市場，美國的封鎖與其說是制裁，不如說是一種帶有既視感的對經濟政策和戰爭行為之間界限的試探。
川普為何劍指委內瑞拉
英媒《天空新聞》報導指出，美國曾經是委內瑞拉石油的主要進口國，美國公司在委內瑞拉開採石油，然後由位於德州沿海的煉油廠進行加工。這些煉油廠經過數十年的改造，終於逐漸適應了委內瑞拉原油特有的黏稠性。然而，2000年代，委內瑞拉將外國石油資產國有化，美國的石油生意因此化為烏有。
對川普來說，對委內瑞拉的封鎖行為主要想達成3個目標：推翻馬杜洛政權，扶植一個對美國友好且順從的政府；透過商業合作重新奪取當地石油的控制權；阻止毒品和人口走私進入美國。在這份目標清單中，石油才是重中之重，川普想要奪回石油並重新恢復美國對西半球的掌控。
