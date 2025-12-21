川普封鎖委內瑞拉 美軍公海扣押第二艘油輪

▲美國總統川普宣布對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」，20日時一艘油輪遭到美國海岸防衛隊攔截並扣押。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」之後，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）20日證實，美國已在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押1艘船隻。

根據路透社報導，此舉為美國近幾週以來，第2度在委內瑞拉附近扣押受制裁油輪，目前華府已在該區域進行大規模軍事部署。

諾姆證實，海岸防衛隊攔截了一艘最後停靠在委內瑞拉的油輪。她在社群媒體上發表聲明指出：「美國將繼續追擊被制裁石油的非法流動，這些石油被用於資助該地區的毒品恐怖主義。我們會找到你，並阻止你。」

20日稍早，三名美國官員向路透社表示，美國扣押了該艘油輪，不過並未透露具體地點，但表示行動是由美國海岸防衛隊（Coast Guard）主導。

美國海岸防衛隊與五角大廈將相關詢問轉交白宮，而白宮目前尚未立即回應置評請求。委內瑞拉石油部和國營石油公司（PDVSA）也未立即回覆。

委內瑞拉譴責「海盜行為」

委內瑞拉政府稱此次攔截油輪為「嚴重的國際海盜行為」。聲明表示，委內瑞拉「譴責並拒絕美國軍方在公海盜竊及劫持運輸石油的新私人船隻，以及造成船員強迫失蹤的行為」。委內瑞拉政府當局表示，將向聯合國安理會、其他多邊組織和各國政府報告這些行動。

英國海事風險管理公司「Vanguard」 表示，該船可能是懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」油輪，該船在加勒比海巴貝多以東被攔截。

川普17日表示：「我已下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」

委國出口驟降與全球油價隱憂

自上週美軍在委內瑞拉海岸攔截一艘受制裁油輪後，當地已形同實質禁運。許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。

目前原油市場供應充足，但如果禁運持續，每日近百萬桶原油供應的缺口可能會推高油價。

川普針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓行動，還包括增加在該地區的軍事存在，以及在太平洋和加勒比海委內瑞拉附近進行了二十多次軍事打擊，造成至少100人死亡。川普還表示，美國對委內瑞拉的地面攻擊很快就會開始。

馬杜洛則指責，美軍的集結旨在推翻他，並奪取該國的石油資源。

