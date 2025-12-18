川普封鎖油輪！金價躍升 Scotiabank：明年續攻高點

[Newtalk新聞] 市場受到美國前日公布失業率數據高於預期影響，資金持續流入金市，加上美國總統川普已下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，避險情緒升溫，激勵金價上漲來到4,342 美元後，回跌至 4,315 美元附近波動。截至今天(18日)黃金交易價來到4333(盎司／美元)。

台銀表示，英國公布 11 月 CPI 年增 3.2%，不如市場預期的年增 3.5%及前值的年增 3.6%，通 膨的降低鞏固英國央行 12 月降息預期，英鎊兌美元走貶，美元指數反彈打壓金價續跌至 4,306 美元，吸引低接買盤進場，金價反彈至 4,320 美元附近波動。

廣告 廣告

隨著聯準會理事沃勒發表談話表示，由於就業市場疲軟，顯示聯準會還有降息空間，但認為聯準會可以採取溫和的步伐將目前的利率調降 50〜100個基點至中性利率，同時也預計通膨未來幾個月會下降，鴿派言論使美元指數與美國 10 年期公債價格回吐日間部分漲幅，金價順勢上漲至 4,346 美元，最 後報價 4,340.81 美元。

《Metalsdaily》報導，加拿大豐業銀行(Scociabank)報告，儘管今(2025)年金價漲幅已逾六成，開始有獲利了結的聲音出現，然該行表示，由於美國財政赤字、聯準會獨立性受到質疑，以實體黃金作為儲備的穩定幣需求、美元疲弱以及貿易戰不確定性等因素都有利於金價走勢，因此對於黃金仍然採偏多看待。

《Metalsdaily》報導，西太平洋銀行(Westpac)報告，金價雖然在美國政府開門以及中美會談後自高點回落整理，但仍是全年表現最為出色的資產之一，展望2026 年，面對通膨壓力與就業市場疲弱，聯準會政策仍偏向寬鬆，且市場對 AI科技股估值過高的擔憂日益加劇，預期2026年下半年金價有機會來到 每英兩4,500美元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國8項對台軍售逾3500億元！外交部：落實新版「國家安全戰略」

美宣布對台軍售逾3,500億元 總統府：落實對台安全承諾