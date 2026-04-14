川普封鎖荷姆茲海峽「恐使北京陷入兩難」！專家：將破壞川習會

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專家指出，美國總統川普下令封鎖「荷姆茲海峽」的舉措，恐使北京陷入政策兩難，並可能破壞即將到來的川習會。（圖／達志／美聯社）

專家指出，美國總統川普（Donald Trump）下令封鎖「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）的舉措，恐使北京陷入政策兩難，並可能破壞這位美國領導人即將在5月與中國國家主席習近平舉行的峰會。

據《南華早報》報導，在美伊和平談判於12日未能達成協議後，川普在社群媒體上發文宣布，美國將封鎖這一具有戰略重要性的能源運輸要道。隨後美軍表示，海軍部隊僅會封鎖「進出伊朗港口的海上交通。」

川普政府的命令指出，措施將於華盛頓時間13日上午10時開始生效，適用於波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）沿岸所有伊朗港口。命令同時強調，美軍不會「阻礙」往返非伊朗港口的船隻。

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據悉，全球約1/4的海運石油出口，以及約1/5的液化天然氣供應，需經由荷姆茲海峽運輸。在2月28日美以聯軍於談判期間偷襲伊朗後，德黑蘭幾乎全面封鎖海峽，引發全球能源危機。

伊朗也於13日回應，波斯灣與阿曼海（Sea of Oman）的港口「要麼對所有人開放，要麼對所有人關閉。」該國最高作戰軍事指揮部發言人則稱：「如果伊朗伊斯蘭共和國的港口安全受到威脅，那麼波斯灣與阿曼海沒有任何港口是安全的。」

德黑蘭還強調，海峽將持續對「與敵方有關聯」的船隻關閉。據悉，與美國盟友如菲律賓、日本相關的船隻，以及中國與巴基斯坦船隻，此前仍能通過該水道。

在川普下令後，荷姆茲海峽的航運再次陷入停滯，逆轉了11日部分船隻得以通行的情況。對此，北京呼籲各方保持冷靜與克制，並強調戰爭才是造成航運中斷的「根本原因」。中國外交部發言人郭嘉昆13日表示，中方希望各方遵守臨時停火安排，「避免戰火再度升溫。」

隸屬上海市人民政府的「上海國際問題研究院」資深研究員金良祥指出，伊朗與美國的雙重封鎖將導致海峽「完全停擺」，無疑會損害中國在該地區的重大利益。他表示，封鎖可能衝擊中國的供應鏈、能源安全以及北京與海灣國家的貿易，而這些國家是中國出口的重要市場。

根據海關數據，海灣國家去年提供中國42%的原油進口；全球大宗商品與航運數據分析平台「Kpler」也指出，中國約12%的原油進口來自伊朗。此外，中國約1/3的液化天然氣來自西亞，其中卡達供應比例高達28%。

華府策略顧問公司「Rihla Research and Advisory」創辦人馬克斯（Jesse Marks）表示，除了經濟衝擊之外，封鎖海峽「將迫使北京陷入其在整場戰爭中一直試圖避免的政治兩難」，「封鎖持續時間越長，中國在華盛頓與德黑蘭之間維持戰略模糊的立場就越困難。」他補充，川普的命令旨在「逆轉伊朗將海峽武器化的策略，切斷德黑蘭出口石油及收取過路費的能力。」

據《路透社》報導，在7日華盛頓與德黑蘭達成為期2週的停火協議後，伊朗官員曾提出針對使用海峽船隻收取通行費的構想。馬克斯指出：「即使伊朗僅將部分收費制度常態化，都將永久改變海灣能源運輸的經濟結構，並為德黑蘭提供1條獨立於石油出口之外的收入來源。而這正是美國試圖阻止的。」

他補充，若華盛頓履行允許非伊朗船隻（包括中國船隻）通行的承諾，美國將能「扭轉敘事」，將自身塑造成航行自由的保障者。

另1個需要關注的問題是，載運伊朗石油的中國籍船隻是否會遭到直接攔截。他指出，中國據報透過「灰色網路」維持與伊朗的石油貿易，包括影子油輪、船對船轉運以及以人民幣結算的支付方式，專門用來規避美國制裁。對此北京一再否認相關指控，並表示雙邊貿易是在國際法框架內進行。

馬克斯分析，「整個灰色網路如今將被迫在美國海軍執法區內運作。封鎖將大幅提高與中國有關船隻被扣押的可能性，」而這可能在下月舉行的川習會前引爆中美「衝突」。

他進一步解釋，川普直接威脅中國能源利益的海上封鎖，可能是1種談判策略，「他希望在峰會上握有中國所需的關鍵籌碼，以便用緩解封鎖措施，來換取稀土、貿易條件或伊朗問題上的政治合作。」不過此舉的風險在於北京可能將此解讀為脅迫，從而壓縮2國的外交空間。

因此馬克斯認為，美中雙方需要找到方法，將伊朗衝突與雙邊關係「分隔處理」，以免破壞雙方自去年10月釜山川習會以來建立的貿易休戰與穩定關係的外交努力。

上海國際問題研究院的金良祥也指出，川習會的前景取決於川普在伊朗危機中的表現，「如果荷姆茲海峽危機尚未解決，川普訪問中國的可能性將明顯降低。」他強調，川普國內政治考量主要仍受對中貿易關係，以及即將到來的期中選舉的壓力影響。

川普日前宣稱，由於伊朗戰爭尚未落幕，他將延後3月底至4月初的訪中川習會，到5月14日至15日，這將是近10年來美國總統首次訪華，不過北京仍未確認此次訪問行程。





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