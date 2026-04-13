川普封鎖荷姆茲海峽 暗示伊朗求和：已打電話給我們

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川普下令封鎖伊朗港口。（圖／達志／美聯社）

根據《美聯社》報導，美國總統川普於13日表示，美軍已展開對伊朗港口的封鎖行動，目的在於迫使德黑蘭當局重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並接受一項旨在終結持續逾6週中東衝突的協議。川普同時透露，伊朗方面已主動聯繫美方，釋出尋求和解的訊號。

報導指出，伊朗迅速做出回應，揚言將對波斯灣及阿曼灣（Gulf of Oman）周邊所有港口採取行動，並將壓力指向美國盟友，雙方對峙情勢升高。此舉被視為一場罕見的地緣政治攤牌，可能對全球經濟造成重大衝擊，並增加停火協議破裂及戰火再起的風險。

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此前，旨在緩解衝突的巴基斯坦會談於11日未能取得共識，至今亦未傳出重啟談判的具體進展，使區域局勢持續緊繃。

川普證實，封鎖行動已於美東夏令時間13日上午10時正式啟動。他在白宮橢圓形辦公室外對媒體表示，美國無法容許任何國家透過封鎖海域對全球施壓，強調「不能讓一個國家勒索全世界」。同時，他也暗示外交途徑仍未完全關閉，稱伊朗方面「已經打電話過來」，並指出「正確的人在今天早上聯繫，希望能達成協議」，但未進一步說明聯繫者身分及談話內容。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）隨後向航運業者發布通知，指出美軍封鎖範圍涵蓋整個伊朗海岸線，包括港口與能源設施。不過，目前尚未接獲非伊朗目的地船隻航行受阻的通報，但提醒航經該區域的船舶可能面臨軍事活動風險。

另一方面，船舶追蹤平台MarineTraffic在社群媒體上指出，至少有兩艘接近荷姆茲海峽的油輪，在封鎖行動開始後不久即改變航向，顯示市場對局勢變化高度敏感。

分析指出，在正常情況下，全球約20％的石油貿易需經由荷姆茲海峽運輸。伊朗實際限制該海域通行後，已導致國際油價上揚，進一步推升中東以外地區的燃料、食品及基本民生物資成本。雖然德黑蘭允許部分被視為友好國家的船隻通行，但收取高額費用，引發外界批評其將全球經濟作為談判籌碼。

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