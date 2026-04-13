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川普封鎖荷姆茲海峽 暗示伊朗求和：已打電話給我們
根據《美聯社》報導，美國總統川普於13日表示，美軍已展開對伊朗港口的封鎖行動，目的在於迫使德黑蘭當局重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並接受一項旨在終結持續逾6週中東衝突的協議。川普同時透露，伊朗方面已主動聯繫美方，釋出尋求和解的訊號。
報導指出，伊朗迅速做出回應，揚言將對波斯灣及阿曼灣（Gulf of Oman）周邊所有港口採取行動，並將壓力指向美國盟友，雙方對峙情勢升高。此舉被視為一場罕見的地緣政治攤牌，可能對全球經濟造成重大衝擊，並增加停火協議破裂及戰火再起的風險。
此前，旨在緩解衝突的巴基斯坦會談於11日未能取得共識，至今亦未傳出重啟談判的具體進展，使區域局勢持續緊繃。
川普證實，封鎖行動已於美東夏令時間13日上午10時正式啟動。他在白宮橢圓形辦公室外對媒體表示，美國無法容許任何國家透過封鎖海域對全球施壓，強調「不能讓一個國家勒索全世界」。同時，他也暗示外交途徑仍未完全關閉，稱伊朗方面「已經打電話過來」，並指出「正確的人在今天早上聯繫，希望能達成協議」，但未進一步說明聯繫者身分及談話內容。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）隨後向航運業者發布通知，指出美軍封鎖範圍涵蓋整個伊朗海岸線，包括港口與能源設施。不過，目前尚未接獲非伊朗目的地船隻航行受阻的通報，但提醒航經該區域的船舶可能面臨軍事活動風險。
另一方面，船舶追蹤平台MarineTraffic在社群媒體上指出，至少有兩艘接近荷姆茲海峽的油輪，在封鎖行動開始後不久即改變航向，顯示市場對局勢變化高度敏感。
分析指出，在正常情況下，全球約20％的石油貿易需經由荷姆茲海峽運輸。伊朗實際限制該海域通行後，已導致國際油價上揚，進一步推升中東以外地區的燃料、食品及基本民生物資成本。雖然德黑蘭允許部分被視為友好國家的船隻通行，但收取高額費用，引發外界批評其將全球經濟作為談判籌碼。
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川普出手封荷姆茲 分析：難長期維持、恐遭伊朗動用「王牌」報復
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科技股領漲美股！標指抹去伊朗戰爭後跌幅
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美伊會談因濃縮鈾期限破局 雙方已討論再上談判桌
美國與伊朗上周末和平談判破局，《紐約時報》13日報導，美國與伊朗官員均指出，雙方因伊朗停止濃縮鈾活動的期限差距過大，導致談判破局，不過官員們已討論下次面對面會談的安排。副總統范斯在電視訪問中表示，現在是伊朗的發球局，美方已提出很多建議。
紐時：美伊會談因濃縮鈾期限破局 擬再上談判桌
（中央社記者廖漢原華盛頓13日專電）「紐約時報」今天報導，美國與伊朗官員均指出，雙方因伊朗停止濃縮鈾活動的期限差距過大，導致上週末談判破局，不過官員們已討論下次面對面會談的安排。副總統范斯在電視訪問中表示，伊朗談判代表未獲授權是美方離開的主因。
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松機人臉辨識竟粗魯嗆日旅客「你給我向上看」 官方認了急回應
即時中心／徐子為報導台北松山機場的人臉辨識系統引起爭議，網友發現，提醒旅客「看上方」的日文翻譯，竟出現「你給我往上看」（上を見てみろ），此日文用法偏粗魯且帶有挑釁意味，對此，松山機場相關人員出面回應，「謝謝告知！松機人員將儘快修正」，一個多小時後，確認已經修正後，小編也去留言說「畫面已經更新」。
美軍封港令生效！ 川普：伊朗艦艇若靠近就像擊沉運毒船一樣消滅
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）設定開始對伊朗港口實施海軍封鎖的時間已過。在美伊上週末的和談未能達成協議後，川普宣布將封鎖戰略要道荷姆茲海峽（Hormuz Strait）。川普今天上午對伊朗發布新的威脅表示，美國對伊朗港口實施封鎖，任何靠近封鎖行動的伊朗艦艇將遭美方擊沉。 綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社、路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，雖然伊朗海軍已被「徹底摧毀」，但美軍並未擊沉其「快速攻擊艦」。如果這些艦艇接近封鎖行動，美國海軍將採取跟對付涉嫌運毒船時一樣的戰術。 川普警告：「如果這些船隻靠近我們的封鎖，它們會被立刻消滅，使用的擊殺方式跟我們對付海上船內毒販時相同。過程迅速且殘酷。」美國軍方12日宣布，將於格林威治標準時間下午2點（台灣時間晚間10點）開始封鎖伊朗的所有港口，但將允許並非往來伊朗的船隻通過荷姆茲海峽。 伊朗軍方發言人指稱，美國對國際航運的任何限制都將是「海盜行為」，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣（Persian Gulf）或阿曼灣（Gulf of Oman）內的任何港口都不會安全
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今年底有機會引進首批一千名印度移工，反彈聲浪愈來愈大，勞動部長洪申翰昨鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。工總表示，在缺工情勢下，移工來源能更多元都是好事，但民眾與在野黨關切的安全問題也需要兼顧。
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在中東局勢持續緊繃之際，美國與伊朗之間的對抗進一步升高。伊朗方面近日釋出警告，若美方在荷莫茲海峽採取軍事封鎖行動，可能進一步影響另一條全球關鍵航道「曼德海峽」，引發國際對能源與航運安全的高度關注。
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京都11歲男童失蹤逾3週 警山區「找到1具兒童遺體」身分待確認
綜合日媒報導，針對自3月23日失蹤的南丹市園部小學六年級男童安達結希一案，京都府警今（13）日表示，稍早於市內山區搜索時，尋獲一具疑似為孩童的遺體。調查相關人士透露，該具遺體是在搜索範圍內發現，目前正全力確認死者身分是否為失蹤多日的安達結希，並針對現場狀況展開...
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《六圖華爾街》導讀 ｜荷姆茲海峽再封鎖，這次竟是美國做的！4/13生效，油價又飆，川普到底在玩啥把戲？
荷姆茲海峽再封鎖，這次竟是美國做的！4/13生效，油價又飆，川普到底在玩啥把戲？ 美國和伊朗在最後關頭達成臨時停火協議，股市隨即大幅反彈，油價也隨之大跌。美伊兩國停火協議生效尚不足一周，川普便發出威脅表示，將於本週一（4月13日）起，由美國軍方封鎖進出荷姆茲海峽伊朗港口的海上交通，並強調將「對所有進出伊朗港口及沿海地區的各國船隻，一視同仁地執行」。 消息......
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
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