川普封鎖荷姆茲海峽 曝伊朗主動來電求和、習近平盼戰爭落幕

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川普透露，伊朗主動致電盼達成協議。（AP）

美伊談判未取得突破，美國總統川普13日宣布封鎖荷姆茲海峽。他透露，伊朗已主動致電華府，表達強烈協商意願，盼盡速達成協議。同時他也提到，尚未與中國國家主席習近平通話，但對方期望中東衝突早日落幕。

美伊於巴基斯坦展開談判未果，美國總統川普隨後宣布對伊朗港口實施海上封鎖，並於13日上午正式啟動行動，涵蓋荷姆茲海峽周邊海域。他強調，若伊朗快艇接近封鎖範圍將遭到摧毀，同時指出此舉旨在迫使伊朗重返談判，並維持航道暢通。

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儘管軍事壓力升高，川普透露封鎖展開後不久，美方即接獲來自伊朗的聯繫，對方明確表示「非常希望達成協議」。川普認為，雙方在多項議題上已有共識，但關鍵分歧仍在核武問題，他重申「伊朗不會擁有核武」，否則協議無從成立，「我幾乎可以確定，如果他們不同意，就不會有協議，也永遠不會有協議」。

此外，川普預告將有其他國家加入封鎖行動，相關名單預計於14日公布。他也提到，美中關係良好，中國國家主席習近平期望中東衝突盡快落幕，但雙方尚未就此直接通話。

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