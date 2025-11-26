川普將公布自己人任聯準會主席 降息理念助攻全球股市

協助美國總統川普遴選新任聯準會(Fed)主席的財政部長貝森特表示，川普很可能會在未來1個月內、在12月25日耶誕節前，宣布明年誰將接掌聯準會主席，傳出白宮國家經濟會議主席哈塞特最為熱門，主要是因為能將川普降息理念帶入聯準會。消息一出，不僅美股收高，亞洲主要股市包括台北股市今天(26日)都表現強勁。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)證實，美國總統川普正考慮5名人選接替鮑爾(Jerome Powell)擔任聯準會(Fed)主席。這5名人選包括聯準會理事華勒(Christopher Waller)、鮑曼(Michelle Bowman)、聯準會前理事華許(Kevin Warsh)、白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)，以及資產管理公司貝萊德(BlackRock)資深董事總經理芮德(Rick Rieder)。

廣告 廣告

根據《彭博社》引述知情人士消息，目前傳出哈塞特最有可能出線，主要是因為川普長期以來一直希望掌控聯準會，哈塞特是白宮國家經濟會議主席，被視為能將川普降息理念帶入聯準會的人選。

聯準會主席新任人選有望為降息開「綠燈」，再加上聯準會多位官員近日再釋出偏鴿談話，讓市場原本預期12月降息機率下修又反轉，美股勁揚，帶動亞洲主要股市26日發威，日、韓、陸股以及港股等都上漲，台北股市早盤也大漲逾400點，漲幅逾1%，再次收復27000點大關。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，明年整體經濟情勢，會比今年川普上任首年還要穩定，主要是因為各國關稅談判將暫告一段落，各國央行的降息循環也大致底定，但關稅政策下，是否對美國的實體經濟造成衝擊，得要到明年1月美國公布第四季經濟成長率才能看到端倪，接下來是否促成美國降息進一步更跨大步走，值得關注。羅瑋說：『(原音)我們必須要注意變數的話，就是FED的政策以及人事變化。那FED降息的步調，畢竟它在升息21碼後，預估這一次的降息循環大概是9到10碼，那它時間落在哪個時間點，那這是我們需要留意的。』

羅瑋也認為，目前主計總處預估台灣今年經濟成長率至少會有5.5%，明年雖然市場的不確定因素下降，但川普關稅對整體經濟的影響，仍要持續觀察，且由於今年經濟成長率表現的高基期，也會影響明年數值表現，但整體來看，台灣的經濟整體結構仍非常健全。