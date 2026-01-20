川普將出席達沃斯世界經濟論壇 場外聚集抗議民眾

瑞士達沃斯的雪地山坡上，非政府組織投射出巨型「川普代表金權政治」的諷刺圖案，抗議美國總統川普將率領美國史上最大規模代表團，出席今年的世界經濟論壇。川普逮捕委內瑞拉總統馬杜羅、威脅奪取格陵蘭的言論，都成為抗議人士關注的焦點

瑞士公民運動組織經理馬蘭儂認為，「川普這個時候來，他正在摧毀美國的民主，他也表示根本不在乎國際法律，不在乎人權，他不在乎任何事情。」

今年達沃斯世界經濟論壇的主題為「對話精神」，來自130多個國家、超過3000名代表將出席，包括美國，烏克蘭，德國，法國和加拿大等64位國家元首與政府領袖。川普預計當地間21日發表主題演說，這也是川普6年來首次出席此論壇，示威人士認為邀請川普就是替他一連串的行為背書。

瑞士青年社會主義副主席娜塔莉表示，「如果你看到賓客名單，我們邀請了川普出席今年的世界經濟論壇，我認為世界經濟論壇無法被接受，瑞士也是一樣，要接待川普這樣一名法西斯主義者，有一種替他行為合法化的感覺。」

批評者強調，每年的出席者都是世界經濟與政治強權，由他們去決定民眾的未來相當不合理。國際扶貧組織樂施會發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年飆到18.3兆美元，折合約580兆台幣，創歷史新高，貧富差距正帶來危險的政治後果。

樂施會執行董事貝哈指出，「他們購買政治權力，以金錢操控選舉、購買媒體企業，相當驚人的是，億萬富豪們多出4000倍的機會擔任政治職務，這也是為何政府會作出錯誤的選擇去力挺富豪與他們的資產，進一步累積他們的資產，而不是去促進民眾的自由。」

樂施會的報告指出，政策減稅與人工智慧熱潮讓富豪資產增速達近期平均的3倍，幾乎所有社群媒體都由同一批富豪掌控，大型AI公司也大多在富豪旗下，他們幾乎能完全形塑言論市場；樂施會也指出，去（2025）年億萬富豪的財富增加近80兆台幣，相當於全球最貧窮41億人口的財富總合。

