川普將出席達沃斯論壇 蘇黎世機場成航空迷熱點

（中央社記者郭芳君蘇黎世21日專電）瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）登場，多國領袖及美國總統川普將出席，蘇黎世機場大批專機陸續抵達；中央社現場觀察，機場觀景台吸引大批航空迷與媒體不懼零下低溫聚集，各式攝影、即時通訊設備一字排開，還有瑞士民眾熱烈期待拍攝川普的空軍一號抵達畫面。

達沃斯世界經濟論壇19至23日登場，川普預計21日發表演說。CNBC財經新聞網報導，川普將是繼2020年第一任時在論壇發表演說以來，再次親臨現場；去年川普重返白宮後以視訊方式發表演說。

因川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，美、歐為此陷入分歧。川普稍早前表示，在達沃斯論壇期間已安排了多場有關格陵蘭的會議，他認為「事情將會進展得相當順利」。引發國際高度關注今年會議。

瑞士廣播電視台（SRF）報導，為因應川普前往會場接駁準備，美國與瑞士軍方直升機共同進行演練。現場可看到，蘇黎世機場多架軍用直升機來回飛行達沃斯。

為處理龐大與會人士，蘇黎世機場處理約1000架次的額外航班起降及地面作業，蘇黎世近郊的迪本多夫（Dübendorf）軍用機場目前也開放民航機起降服務。

中央社記者實地走訪蘇黎世機場，看到觀景台上滿是全套攝影器材齊全的航空迷，大家彼此交換飛機起降訊息，隨時待命攝影與錄影。儘管處於零下低溫，氣氛十分熱絡。現場還有從其他歐洲國家來的特別請假到瑞士的航空迷，只為一睹各國政要人士專機與美國與瑞士的軍機。

瑞士民眾克拉夫特（Peter Kraft）接受中央社採訪表示，川普第一任總統任期時已造訪瑞士兩次，當時已見識過美國的空軍一號，這次川普前來，一定會一大早就來機場守候，這是歷史性的一刻。另23日川普返美時的大陣仗也非常值得一看。

根據瑞士新聞網「瑞士資訊」（Swissinfo）報導，美軍相關直升機已調派至瑞士。運輸過程中動用了大型軍用運輸機，如波音 C-17「全球霸王 III」（Globemaster III）及洛克希德 C-130「力士型」（Hercules）。

這次瑞士方面維護各國政要與與會人士的安全，投入5000兵力維安。

瑞媒報導國防部長費斯特（Martin Pfister）表示，瑞士為世界提供一個安全的對話空間是優良傳統，藉由達沃斯經濟論壇，瑞士希望能在會議中為世界的共同難題找到答案。

根據WEF新聞稿，今年約有400位高階政要，包括近65位國家元首及政府領袖、及約850位全球頂級企業的首席執行長和董事長，與約100位一流獨角獸企業和領先技術企業的領導者齊聚達沃斯。（編輯：唐佩君）1150121