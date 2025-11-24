川普將列「太陽卡特爾」為恐怖組織 馬杜洛：建構虛假敘事逼下台

美國總統川普（Donald Trump）政府計畫於當地時間24日將委內瑞拉的「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，進一步加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的施壓力道。

馬杜洛堅稱美國正在建構虛假的毒品走私敘事，試圖迫使他下台。（圖／《美聯社》）

《美聯社》報導，川普政府計畫將委內瑞拉的「太陽卡特爾」列為外國恐怖組織，該項認定是川普政府不斷打擊毒品走私進入美國的最新舉措。

據報導，大約一週前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指控該組織對西半球的「恐怖暴力」負有責任。然而，美國政府所指控的由馬杜洛領導的這個實體，實際上並非傳統意義上的卡特爾組織。

據了解，委內瑞拉人在1990年代開始使用「太陽卡特爾」一詞，指代那些因販毒而致富的高級軍官。「太陽」指的是縫在高階軍官制服肩章上的太陽徽章。華盛頓拉丁美洲辦公室的國防監督主任艾薩克森（Adam Isaacson）認為，「太陽卡特爾」並不是一個團體，它不像一個人們會自認是其成員的團體。他們沒有定期的會議，也沒有層級結構。

2020年，美國司法部在川普第一任期內起訴馬杜洛及其核心圈子，指控他們涉及毒品恐怖主義等罪名，將這個統稱提升為由馬杜洛領導的毒品走私組織。

川普正加大對馬杜洛的施壓力道。（圖／《美聯社》）

川普政府今年2月將外國恐怖組織標籤擴大適用於8個拉丁美洲犯罪組織，這些組織涉及毒品走私、移民走私等活動。此前，這個標籤僅保留給伊斯蘭國或蓋達組織等出於政治目的使用暴力的團體。

川普目前正評估是否對委內瑞拉採取軍事行動，儘管他提及與馬杜洛對話的可能性，但並未排除陸地攻擊或其他行動。這將是為期數月的加勒比海大規模軍事部署行動的重大擴張，該行動已擊沉多艘涉嫌走私毒品的船隻，造成超過80人死亡。

一名不願具名的高階政府官員透露，川普政府官員認為很難接受馬杜洛繼續掌權的局面。該官員表示，川普一直在仔細聆聽情報團隊的報告，情報顯示委內瑞拉內部的情資顯示，隨著美國持續攻擊，馬杜洛和其他高層官員的焦慮感日益增加。川普目前對攻擊的影響「非常滿意」。

馬杜洛堅稱美國正在建構虛假的毒品走私敘事，試圖迫使他下台。他和其他政府官員多次引用聯合國報告，稱該報告顯示毒販僅試圖透過委內瑞拉運送哥倫比亞生產的古柯鹼的5%。美國財政部7月對「太陽卡特爾」實施制裁，稱馬杜洛及其高層盟友利用委內瑞拉政府、軍隊和情報機構的權力，協助該卡特爾向美國走私毒品。

