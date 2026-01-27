川普將南韓關稅升至25%！美國商會：不樂見台灣有這情況發生

台灣美國商會發布《2026年商業景氣調查》。商會理事長陳幼臻、執行長魏凱（左）接受媒體聯訪。戴嘉芬攝



南韓國會遲遲未通過美韓關稅協議，美國總統川普26日宣布，對南韓汽車、木材、藥品及其他商品關稅從15%調高至25%。由於台灣在野黨對甫談定的台美關稅協議非常不滿，部分輿論直指台灣可能成為下一個被川普調高關稅的對象。台灣美國商會理事長陳幼臻今日表示，「當然不希望看到這種情況發生」。

台灣美國商會今日（1/27）發布《2026年商業景氣調查》，商會理事長陳幼臻與執行長魏凱會後接受媒體聯訪。

陳幼臻提到，美台貿易協議已朝著正確方向邁出一大步，為美台間的長期合作提供框架。該協議本身不僅針對關稅，對美台經濟以及雙方如何合作建構台灣的科技未來提供清晰路徑。「因此，我們希望關稅協議順利在台灣實施」。

媒體也問到，希望美台間在哪些領域加強合作？魏凱則表示，AI 顯然是個重要領域，美國正在大力推進 AI，而台灣正是理想的合作夥伴。此外，如網路安全和國防也是合作的領域之一。

陳幼臻強調，儘管存在地緣政治隱患，國際企業仍然選擇留在台灣，這並非因為台灣的處境輕鬆，而是這些國際企業透過韌性和業務營運規劃，能夠更好地應對這些風險。

