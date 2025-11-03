川普將承認兩岸一邊一國？他揪青鳥發文「大翻車」：國土安全部怎變漫威神盾局

有綠營支持者日前在社群貼出「美國國土安全部新聞在社群X發佈，川普即將承認台灣與中共一邊一國」的消息，引發外界討論。對此，粉專「政客爽」在臉書發文打臉青鳥大翻車，該文章中的美國國土安全部帳號頭像，竟是漫威漫畫裡的神盾局，真的笑死。

針對網上瘋傳美國國土安全部宣稱，川普即將承認兩岸一邊一國。政客爽表示，真的快笑死，青鳥說美國國土安全部宣布「川普即將承認台灣與中共一邊一國」，結果帳號根本不是官方的，因為正版的官方帳號是灰勾勾，所有美國政府的機構都是這樣的。

政客爽指出，社群X的前身為Twitter，灰勾勾代表的是該帳戶為政府相關使用者，藍勾勾是個人用戶，最搞笑的是，這個青鳥所謂的美國國土安全部帳號頭像，拿去以圖搜圖，會發現是「漫威漫畫裡的神盾局」，所以美國是真的有鋼鐵人、雷神索爾、浩克、美國隊長？​

