川普將揭曉Fed新主席！熱門人選挺加密貨幣

▲美國前聯準會理事華許（Kevin Warsh）傳出可能出任聯準會主席。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）即將屆滿，經多次遴選最終有4人入圍，總統川普預計週五宣布新任主席。知情人士透露，川普正準備提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任，他過去支持加密貨幣的觀點也引發市場關注。

據路透社、CNBC報導，川普昨透露自己將在週五早上宣布聯準會主席的接班人，稱那個人「幾年前就應該在那裡，我認為這會非常好的選擇」。

聯準會主席歷時五個月遴選，從11人中篩選到最後4人，包括前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、美國國家經濟委員會會長哈賽特（Kevin Hassett）、現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）以及貝萊德投信首席投資官里德（Rick Rieder）。

廣告 廣告

消息人士透露，華許曾在白宮與川普會面。華許曾在2006至2011年擔任聯準會理事，川普第一任期也曾被考慮過出任聯準會主席，但當時川普選擇鮑爾，不過鮑爾不願如川普所希望的大幅降息，讓川普相當後悔。

華許雖然不是白宮內部人士，但一直是川普密友、海胡莊園的客人。華許似乎準備以「影子」聯準會主席的身份推動川普的優先事項，直到鮑爾的任期在5月中旬結束。

事件預測市場平台Kalshi對聯準會主席接班人的預測持續變動，里德在過去幾天佔上風，但到週四晚間，華許的勝率高達80%，成為壓倒性的熱門人選。

華許先前曾發表支持加密貨幣的觀點，認為加密貨幣像黃金一樣是可持續的儲存價值手段，還直言加密貨幣「不會令我感到不安」，若他被任命為聯準會主席，對加密貨幣投資人將是利多消息，引發市場關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

冒死拍下新疆維吾爾集中營！中國記者流亡海外 獲美政治庇護

不去日本！中國25萬人春節飛韓國「消費上看百億」先諮詢醫美

狂掃7500億黃金！加密貨幣巨頭成大買家 全藏地堡如007場景