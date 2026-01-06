川普將敗？美最高法院預計「這天」宣判對等關稅是否合法

即時中心／林耿郁報導

美國聯邦最高法院表示，將於美東時間本週五（1月9日）上午10點（台灣時間同日深夜11點）宣判多項已完成審理案件的裁決結果；其中可能包括震撼全球經濟的「對等關稅」是否合法。

全球屏息！路透社報導，美國最高法院6日在官網表示，法庭將於上述時間公布「部分案件」裁決結果，但不會事先說明究竟是哪些案件將正式宣判；其中最值得關注的，就是川普「對等關稅」最終命運。

最高法院於去（2025）年11月5日，就此案進行言詞辯論時，無論保守派、自由派大法官，均對川普政府「重拳出擊」，提出多項深刻質疑。

川普政府抗辯，對等關稅係依據1977年通過的「國際緊急經濟權力法」實施。但下級法院已裁定，川普此舉已逾越法律授權範圍，因此遭判違法；政府不服判決，一路上訴至最高法院。

但即使是在過往多起案件中，相對偏袒川普政府的最高法院，在審理對等關稅一案時，也傾向認為徵稅屬於國會權力，非總統、行政權可恣意插手的項目。

目前最高法院由6名保守派與3名自由派大法官組成，除關稅案外，法院仍有多起涉及美國政策走向的重要案件等待裁決。

其中包括禁止跨性別學生，參加女子校隊的州法律案；以及川普試圖撤換聯準會FED理事麗莎．庫克（Lisa Cook）的案件，該案被視為挑戰聯準會獨立性的「前所未有」行動，亦是一項可能衝擊全球經濟的重大判決。

