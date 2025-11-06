川普將會晤中亞5國領袖 著眼自然資源
美國總統川普(Donald Trump)6日將首度在華盛頓接待中亞5個國家的領袖，幾個月前，這些領袖與分別與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)和中國國家主席習近平舉行峰會。
西方國家對這些擁有豐富自然資源的國家越來越感興趣，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科傳統上在這個地區的影響力也受到質疑。此外，中國也是中亞地區的重要參與者。
自從烏克蘭戰爭爆發以來，哈薩克、吉里吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克在所謂的「C5+1」的框架下，加強了與其他國家的聯繫。
華盛頓和歐盟已經加強了這些1991年脫離蘇聯獨立的內陸國家的外交關係。
俄羅斯、中國、西方國家和土耳其，都在競爭這個自然資源豐富地區的影響力。
歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平都訪問這個地區，與這5個中亞國家的領袖舉行峰會。
美國和歐盟也被中亞地區豐富的自然資源所吸引，這些國家擁有巨大的自然資源儲存量，但大多尚未開發，他們都希望實現稀土供應多元化，並減少對北京的依賴。
除了稀土之外，哈薩克是世界上最大的鈾生產國，烏茲別克擁有巨大黃金儲存量，土庫曼則有天然氣資源豐富。吉爾吉斯和塔吉克等2個多山的國家也在開發新的礦產。
俄羅斯在中亞地區能源領域仍然佔據著穩固的地位，透過蘇聯時期的基礎設施供應碳氫化合物，並建造核電廠。
中亞也是世界上污染最嚴重的地區之一，受氣候變遷的影響也最為嚴重。這5個國家都面臨水資源短缺的困境。(編輯：鍾錦隆)
