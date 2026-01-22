正在達沃斯參加「世界經濟論壇」的美國總統川普，稍早簽下文件，正式成立「和平理事會」。烏克蘭總統澤倫斯基也飛抵瑞士，預計將和川普會面，詳情連線給國際中心記者丁禾。

美國總統川普：「我們平息了8場戰爭，我相信還有1場戰爭很快就會結束，上個月2萬9千人死於烏俄戰火之中，大部分是士兵，我們取得了很大的進展。」

川普將正式成立「和平理事會」 將與飛抵瑞士澤倫斯基會面

​​​​​​​​烏克蘭總統澤倫斯基1月22日乘坐專機抵達瑞士蘇黎世，預計當天會前往達沃斯和美國總統川普會面，商量烏俄和平。而在川普和澤倫斯基會面前，美國總統川普，也出席在世界經濟論壇上舉辦的「和平理事會」簽署會，我們來聽他怎麼說。

廣告 廣告

川普細數之前對和平做出的貢獻，說加薩衝突即將平息，俄羅斯入侵烏克蘭的戰火也快結束了，之後他大筆一揮率先簽下文件，成立和平理事會。

美國特使魏科夫，同一天也出席於達沃斯舉辦的「烏克蘭早餐會」，說自從日內瓦一會後，他可能已經和烏克蘭談判小組溝通了100個小時，目前雙方只在一個議題上有分歧，也說當晚將前往莫斯科，相信能終結烏俄戰爭。

川普將正式成立「和平理事會」 將與飛抵瑞士澤倫斯基會面

後續有更多進展，我們將隨時為您報導，以上就是來自達沃斯的最新消息。（民視新聞綜合報導）

原文出處：川普將正式成立「和平理事會」 將與飛抵瑞士澤倫斯基會面

更多民視新聞報導

中國人滑雪場遭「纜車爆頭」友人腦震盪！網打臉：活該

成人平台女星遭綁架！3名蒙面歹徒「強擄塞車內」畫面曝

習近平權力鬆動？他爆和紅色家族對抗：中共高層全被抓

