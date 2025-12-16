川普將芬太尼列為「大規模毀滅武器」 美軍再擊毀毒梟船釀8死

美國總統簽行政命令，將芬太尼列為大規模毀滅性武器。路透社



美國總統川普週一（12/15）簽署行政命令，宣告將芬太尼毒品列為「大規模毀滅性武器」。同一天，美軍宣布又在東太平洋海域擊毀3艘毒梟船，造成8人死亡。

川普週一在白宮橢圓辦公室表彰在美墨邊境執法有功的軍人，並簽署一份與打擊毒品有關的行政命令。川普說：「我們正式把芬太尼（fentanyl）列為大規模毀滅性武器，確實就是如此。…非法芬太尼更像是化學武器而不是單純的毒品。」

藉由定義芬太尼為毀滅性武器，川普可授權五角大廈協助執法單位，並允許情報單位可對毒販組織展開更多情蒐工作。

就在川普簽署行政命令這天，美國南方司令部（U.S. Southern Command）宣布，在東太平洋公海上擊毀3艘毒梟船，共有8人死亡。聲明中表示：「情報證實，這些行駛在東太平洋運毒路線上的船隻正在從事運毒行動。」

今年9月以來，美軍在加勒比海海域擊毀逾20艘毒梟船，至少90人死亡。

美軍對毒梟船發動攻擊的合法性引來外界質疑，但川普政府強調一切符合國際法以及交戰準則。

墨西哥是美國境內芬太尼毒品的最大來源地，而用來製作芬太尼的毒品則主要來自中國。川普今年初重返白宮後，以打擊芬太尼不利為由對墨西哥、加拿大和中國課徵額外關稅。

川普也數度威脅要對委內瑞拉、哥倫比亞等中南美毒梟聚集地展開地面攻擊行動。

