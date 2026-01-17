川普將調解尼羅河水源之爭 稱已解決8又1/4場戰爭

美國總統川普(Donald Trump)表示，他已經準備好再度調解埃及與衣索比亞之間的尼羅河(Nile River)水源紛爭，而他聲稱自己解決了8又四分之一場戰爭的說法也引起關注。

美聯社16日報導，衣索比亞去年秋天正式啟動非洲最大水壩「衣索比亞文藝復興大壩」(Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD)建造計畫。該水壩位於尼羅河支流青尼羅河(Blue Nile)上，預計落成後將讓衣索比亞的發電量倍增，有助於提升該國經濟。

然而此舉遭到埃及強烈反對，理由是如此一來可能導致下游河水減少，影響人民生計。埃及的農田幾乎完全依賴尼羅河來進行灌溉，國內逾1億人口的民生用水也來自尼羅河。

川普16日在社群媒體上公布他寫給埃及總統塞西(Abdel-Fattah el-Sissi)的信，當中寫道：「我已經準備好重啟美國在埃及與衣索比亞間的調停工作，我會負起責任、一勞永逸解決『尼羅河水分配』問題。」

川普曾在他第一個總統任期內針對這項糾紛進行協調，但後來衣索比亞於2020年退出，談判因此不了了之。

塞西今天對川普的好意表示感激；蘇丹政府軍總司令、實質領導人柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)也對此舉表達歡迎。

值得注意的是，川普多次誇耀自己平息了全球8場戰爭，其中也包括埃及與衣索比亞的水源之爭。根據川普的說法，他成功阻止了一場可能因水壩而起的武裝衝突。

而川普近期接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示，他所平息的戰爭實際上不只8場。他告訴主持人尚漢尼提(Sean Hannity)：「我平定了8場戰爭，準確來說是8又四分之一場，因為你知道的，泰國和柬埔寨後來又打起來了。」

泰柬衝突的死灰復燃讓川普額外多解決了「四分之一場」戰爭。而隨著他再次推動調解衣索比亞與埃及的紛爭，這種獨特的功勞計算法也成為各界關注的焦點。