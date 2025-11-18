川普將賣沙國F-35! 以國暴怒 薩勒曼攜「這國」密函前往 馬斯克陪同接待

美國總統川普 17 日表示，將批准向沙烏地阿拉伯出售 F-35 隱形戰鬥機，引發中東及美國政界高度關注。 圖：翻攝自 @Osint613 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普 17 日表示，將批准向沙烏地阿拉伯出售 F-35 隱形戰鬥機，引發中東及美國政界高度關注。川普在白宮橢圓形辦公室受訪時強調：「我們會出售 F-35。」此舉被外媒視為美國對中東政策的重大轉變，特別是在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼 18 日即將訪美之際宣布，更凸顯華府企圖深化與沙國關係的意圖。

《路透社》指出，F-35 軍售案可能斯動搖美國長期維持的「以色列質量軍事優勢」原則，因以色列始終是中東唯一擁有 F-35 的國家。以色列政界人士已公開反對，認為此舉將在區域內掀起軍備競賽，削弱以色列長年守住的空優。與此同時，美國國會也可能成為軍售案的另一道阻力，多名議員對深化美沙軍事合作仍持保留態度，意味這項軍售仍需通過多重審查才能成案。

川普在白宮橢圓形辦公室受訪時強調：「我們會出售 F-35。」此舉被外媒視為美國對中東政策的重大轉變，特別是在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼18日即將訪美之際宣布，更凸顯華府企圖深化與沙國關係的意圖。 圖：翻攝白宮臉書

沙烏地阿拉伯多年來多次向美國提出採購先進戰機，但過去均因影響以色列軍事優勢遭美方拒絕。據《路透社》早前報導，沙國今年已向川普政府提交採購 48 架 F-35 戰機的具體申請，五角大廈也正在評估可能性。不過最終批准仍需經過國防部、白宮及國會等多重環節，程序冗長且充滿政治變數。

在穆罕默德王儲啟程前夕，《沙烏地阿拉伯通訊社》報導，王儲收到伊朗總統佩澤希齊揚的手寫信件，但未透露內容。外媒注意到，這封信是在王儲訪美前夕送達，使沙伊關係在美沙互動的敏感時刻意外成為另一個外交焦點。《路透社》引述海灣國家消息人士指出，沙國已提前向美方重申，只有在確定巴勒斯坦建國路線圖後，沙以關係正常化才可能推進，顯示川普希望促成的沙以建交，短期內恐難如願。

在穆罕默德王儲啟程前夕，《沙烏地阿拉伯通訊社》報導，王儲收到伊朗總統佩澤希齊揚的手寫信件，但未透露內容。 圖:翻攝自環球網

另一方面，《泰晤士報》報導，美國企業家馬斯克與高爾夫球選手泰格伍茲都受邀參加 18 日川普與穆罕默德王儲的晚宴。儘管馬斯克與川普近期因稅收政策爭議鬧得不愉快，但兩人近期已有公開場合短暫互動，此次晚宴也被外界視為雙方關係是否修補的重要觀察點。

